Consterné par les violences et les comportements racistes observés lors de OM-OL, Didier Deschamps partage l'avis de la majorité des Français.

OM-OL : Didier Deschamps demande « des sanctions plus lourdes » après les incidents

Vous n'avez pas pu manquer la nouvelle. Alors que l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais devaient s'affronter dimanche dernier, le bus rhodanien a été caillassé par plusieurs supporters phocéens. Plusieurs vitres ont explosé suite à des lancers de projectiles, et le coach lyonnais Fabio Grosso a été touché au visage. Le groupe de supporters Mezza Lyon, dit d'extrême-droite selon plusieurs médias, a également été l'auteur de comportements racistes dans les tribunes de l'Orange Vélodrome.

Cet épisode a choqué de nombreuses personnalités du sport, dont Didier Deschamps. Jeudi, le sélectionneur de l'Équipe de France s'est dit favorable à « des sanctions plus lourdes, plus sévères » vis-à-vis des coupables. « Ce sont des images horribles, qui n'ont pas de place dans un cadre sportif ou même dans la vie de tous les jours. Il faut faire en sorte que ça n'arrive plus. Aujourd'hui, malheureusement la sphère sportive et en particulier le football est le reflet de notre société » a-t-il concédé, lors de son audition par la commission d'enquête sur les dysfonctionnements au sein des fédérations sportives.

Les Français en ont également ras-le-bol

Si le football continue, avec une rencontre importante pour les Gones face au FC Metz dimanche, la majorité des Français se dit sidérée. Après les incidents d'OM-OL, Odoxa a réalisé un sondage pour Winamax et RTL.

Selon l'entreprise spécialisée, les résultats parlent d'eux-mêmes. 93% des Français interrogés souhaitent durcir les sanctions des comportements délictueux et recourir à la prison ferme pour les actes les plus graves. 90% sont également favorables à des interdictions de stades à vie. Pour le moment, les incidents ont conduit à neuf interpellations selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.