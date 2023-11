Malgré les assurances des dirigeants de l’Olympique de Marseille, la Vente OM pourrait connaître un nouveau revirement dans les semaines à venir avec les changements constatés chez Frank McCourt.

Vente OM : Frank McCourt s'éloigne de plus en plus de l'OM

Racheté en 2016 des mains de Margarita Louis-Dreyfus contre un chèque de 40 millions d’euros, l’Olympique de Marseille pourrait à nouveau changer d’actionnaire majoritaire dans les semaines ou mois à

venir. Alors que Pablo Longoria et les dirigeants actuels continuent de démentir le possible rachat du club olympien, la Vente OM revient de plus en plus dans les discussions dans les couloirs de la

Commanderie. D’après les révélations du journaliste Mathieu Grégoire de L’Équipe, beaucoup de sources au sein de la direction marseillaise évoquent un processus inéluctable avec une mise en retrait de plus

en plus évidente de Frank McCourt, également éloigné des instances du foot français alors qu'il était encore très impliqué en 2022 sur les droits télé ou l'arrivée de CVC. Même s’il ne parle pas de l’imminence

d’un rachat du club historique par l’Arabie Saoudite ou un autre repreneur, le confrère du quotidien sportif assure que le sujet n’est plus anodin aujourd’hui du côté de la Canebière. Les Saoudiens se

montreraient même insistants dans ce dossier.

Un intermédiaire de l’Arabie saoudite en action pour la Vente OM ?

Toujours selon la même source, l’Arabie Saoudite continue de pousser en interne pour une reprise de l'Olympique de Marseille. Un émissaire du fonds d’investissement saoudien, Julien Fournier, l’ancien

directeur général de l’OGC Nice, se serait même rapproché de la direction de l’OM durant l’été pour prendre le pouls de la situation, sans suite. Mais de son côté, le milliardaire américain martèle qu’il n’a

aucune intention de se séparer de l’OM. Quoi qu’il en soit, le feuilleton et le hashtag #VenteOM pourraient à nouveau alimenter les discussions à Marseille.