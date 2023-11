La direction de l’OM s’apprête à officialiser l’arrivée de Mehdi Benatia. Et le nouveau directeur sportif du club phocéen aura du pain sur la planche.

Mercato OM : Les priorités de Mehdi Benatia pour l’hiver

L’Olympique de Marseille travaille depuis quelques semaines sur l’arrivée d’un nouveau directeur sportif afin de succéder à Javier Ribalta. De nombreux candidats ont été approchés par la direction de l’OM, mais un seul nom se détache pour occuper ce poste stratégique. Il est question de Mehdi Benatia.

Passé par le centre de formation de l’OM dès son jeune âge, l’ancien défenseur marocain a rapidement eu les faveurs du président Pablo Longoria qui le connait très bien. Les deux hommes se sont côtoyés à la Juventus et ont gardé de bonnes relations, ce qui a facilité les discussions entre les deux parties. Après d’intenses négociations, Mehdi Benatia a finalement été choisi d’intégrer la direction de l’OM.

L’officialisation de sa signature devrait intervenir cette semaine. Pour autant, l’homme de 35 ans, devenu agent de joueur après sa retraite, ne serait pas un salarié du club. Il officiera plutôt comme un consultant, un peu à la manière de Luis Campos au PSG, ce qui lui confère suffisamment de pouvoir pour travailler sur le prochain mercato de l’OM. Et le Marocain tentera de boucler plusieurs dossiers prioritaires cet hiver.

Un milieu de terrain et un latéral gauche attendu à Marseille

L’un de ses plus grands chantiers à Marseille sera surtout de trouver un nouveau milieu de terrain lors de la prochaine fenêtre de transfert. La baisse de régime d’Azzedine Ounahi et la longue absence de Valentin Rongier obligent le club à renforcer son entrejeu cet hiver. Le futur directeur sportif de l’OM devrait ainsi hériter d’un premier dossier chaud au milieu, celui de Fabio Vieira (23 ans). Le profil polyvalent du footballeur portugais, capable d’évoluer au poste de milieu offensif et devant la défense, correspondrait parfaitement au type de joueur recherché par la direction de l’OM.

Les discussions entre les différentes parties devraient débuter dans les semaines à venir. Gennaro Gattuso a déjà fait part de ses attentes à sa direction et l’entraîneur italien espère mettre la main aussi sur un nouveau latéral gauche. L’objectif est de trouver une doublure idéale à Renan Lodi. Pour le moment, aucune piste n’a été annoncée dans ce sens. Nul doute que Mehdi Benatia devra travailler pour assouvir ce besoin.

Vers le recrutement d'un nouvel attaquant cet hiver

Autre secteur qui suscite des interrogations : l’attaque. Malgré l’arrivée d’importantes recrues dans ce secteur de jeu, comme Pierre Aubameyang, Iliman Ndiaye ou encore Joaquin Correa, l’animation offensive ne donne pas pleine satisfaction. Ce constat pousse donc les dirigeants de l’OM à renforcer leur attaque cet hiver. Reste à savoir quelle sera la prochaine recrue dans ce secteur de jeu.

La piste menant à Hirving Lozano (PSV Eindhiven) est évoquée. Le nouveau directeur sportif de l’OM devra sans doute travailler sur ce dossier. Quoi qu’il en soit, l’OM sait qu’il aura besoin de plusieurs renforts cet hiver afin de remplacer numériquement les internationaux qui partiront à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Le mois de janvier risque ainsi d’être très mouvementé pour Marseille et son nouveau directeur sportif.