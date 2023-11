En difficulté à l’OM, Azzedine Ounahi va-t-il changer de club lors du prochain mercato ? Un premier élément de réponse ferme vient de tomber.

Mercato OM : Gennaro Gattuso compte toujours sur Azzedine Ounahi

Suite au départ d'Igor Tudor en juin dernier, Azzedine Ounahi espérait retrouver une place de choix au sein de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Sous les ordres de Marcelino, le milieu de terrain marocain avait même commencé à enchaîner les matchs, mais une blessure au dos, résultant d’une chute à son domicile, l'a éloigné des terrains. Depuis cette blessure, le joueur de 23 ans n'a plus foulé les pelouses en compétition.

Du coup, de nombreuses spéculations ont circulé sur son avenir à l’Olympique de Marseille, en l’annonçant sur le départ dès l’ouverture du prochain mercato hivernal. D’autant plus que plusieurs clubs de Liga et de Premier League s’activent en coulisse pour le recruter. Mais son départ ne semble pas encore à l’ordre du jour à l’OM. La Provence révèle en effet que Gennaro Gattuso a clairement exprimé sa volonté de conserver Azzedine Ounahi au sein de l'effectif phocéen. L’entraîneur italien est déterminé à exploiter pleinement le potentiel du natif de Casablanca pour la suite de la saison et un plan pour le relancer de son système de jeu.

Le plan de Gennaro Gattuso pour Azzedine Ounahi

En plus de ses soucis physiques, Azzedine Ounahi a également été touché par le décès d'Oussama Falouh, un événement tragique qui a affecté le moral du jeune joueur. Cependant, au-delà de ces obstacles, Gennaro Gattuso croit toujours en la capacité de l’ancien crack d’Angers à surmonter ces épreuves. L'entraîneur de l'OM a même un plan précis pour relancer la carrière d'Ounahi.

L’international marocain, qui a repris l'entraînement collectif, devrait être utilisé davantage dans l'axe plutôt que sur le côté gauche, selon les informations du média local. Remis de sa blessure, le jeune milieu de terrain polyvalent se prépare activement pour retrouver une place dans le onze de départ de l'OM. Il postule pour une place de titulaire face au RC Strasbourg samedi soir, une preuve supplémentaire de sa détermination à jouer un rôle clé dans la campagne de son équipe. Reste à voir si ce retour marquera le début d'une nouvelle ère fructueuse pour le jeune joueur. Les semaines à venir permettront d’être fixés.