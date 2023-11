Adepte du 4-3-3 depuis son arrivée sur le banc de l’OM, Gennaro Gattuso risque de revoir son système de jeu lors des prochains matchs de son équipe.

OM : Gennaro Gattuso prévoit un changement tactique à Marseille

Depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille fin septembre, Gennaro Gattuso a affiché une attitude protectrice envers ses joueurs face aux médias. Mais le match nul de samedi à Strasbourg (1-1) a fait craquer l’entraîneur italien qui n’a pas mâché ses mots en indiquant que son « équipe a été nulle ». L’entraîneur de l’OM n’a pas apprécié l’attitude et le niveau de jeu de ses joueurs qui enchaînent des contre-performances en championnat.

L’équipe phocéenne reste sur une série de quatre matchs sans victoire en Ligue 1 et occupe une honteuse 12e place de Ligue 1 à trois longueurs du premier relégable Lorient. Cette position inquiète les supporters, d’autant plus que le jeu de l’OM cette saison est loin d’être convaincant. D’ailleurs, Gennaro Gattuso ne se voile plus la face. Après six journées de Ligue 1 et trois rencontres de Ligue Europa, l’entraîneur de l’OM a pu constater les défaillances de son groupe. La Provence souligne que le technicien de 45 ans a identifié les faiblesses de son équipe et envisage de changer son système tactique.

Une défense à trois à l'Olympique de Marseille

Depuis son arrivée à l’OM, Gennaro Gattuso a persisté dans un système avec des ailiers, alors qu’Ismaïla Sarr est spécialiste dans ce rôle. La possibilité de passer à trois défenseurs centraux, avec des pistons fiables tels que Jonathan Clauss et Renan Lodi, est alors évoquée comme une option viable. Et Gennaro Gattuso semble dorénavant prêt à explorer de nouvelles configurations tactiques pour insuffler une nouvelle dynamique à son équipe.

Sa prochaine composition d'équipe sera scrutée de près, en espérant un sursaut d'orgueil lors du prochain match contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa. En attendant, la pression monte, et l'entraîneur italien sait que des résultats positifs sont impératifs pour apaiser les inquiétudes croissantes et restaurer la confiance des fans marseillais. Le défi tactique qui se profile pourrait être la clé du redressement tant attendu de l'OM.