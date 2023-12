La victoire contre l'Ajax, à domicile en Ligue Europa (4-3), a laissé des traces. Gennaro Gattuso, l'entraîneur de l'OM peut craindre un forfait contre Rennes.

OM : Joaquin Correa touché à la cheville et « très incertain » contre Rennes

Qu'il fut beau, ce jeudi soir de Ligue Europa où l'Olympique de Marseille a pris le dessus sur l'Ajax Amsterdam (4-3). Dans un Vélodrome une nouvelle fois bouillant, les Phocéens l'ont emporté à la dernière minute grâce à un penalty de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais ce samedi, d'autres préoccupations tiennent en haleine le staff marseillais.

Joaquin Correa, titulaire face aux Lanciers, ne serait pas apte à jouer contre Rennes dimanche. Le quotidien L'Équipe affirme que le joueur prêté par l'Inter Milan est « très incertain », en raison d'une douleur à la cheville ressentie après un tacle de Steven Berghuis. Le milieu offensif de l'Ajax a été exclu après ce geste et a provoqué la colère de l'Argentin après la rencontre.

Le retour du 4-3-3 privilégié face au Stade Rennais ?

Joaquin Correa n'est clairement pas le joueur le plus décisif à l'Olympique de Marseille. Avec aucun but marqué, ni passe décisive à la clé après 11 matchs disputés (Ligue 1 et Ligue Europa confondus), son bilan est même décevant pour le moment. Mais son absence reste préjudiciable, surtout pour un entraîneur comme Gennaro Gattuso qui ne parvient pas à rendre tranchante son attaque. L'OM n'est que la treizième force offensive en Ligue 1, avec 13 buts inscrits en 12 journées. Grâce à sa défense, la sixième du championnat, le club phocéen ne coule pas totalement contrairement à son voisin lyonnais (12ème avec 14 points).

Lors de la réception du Stade Rennais dimanche, Gattuso a l'occasion de relancer les Phocéens. Reste à savoir quel dispositif il mettra en place pour combler l'éventuelle absence de Correa, titulaire sur les 4 derniers matchs. Dans le cas d'un 4-3-3, le technicien italien pourrait opter pour un trio Harit-Vitinha-Ndiaye. Trio qui avait bien fonctionné face à l'AEK Athènes, lors de la 3ème journée de Ligue Europa (3-1). Autre possibilité : le trio Ndiaye-Aubameyang-Sarr, efficace contre Le Havre (3-0, 8ème journée de Ligue 1).