En attendant la décision de la DNCG ce mardi, le nouveau Directeur général de l’OL a pris officiellement ses fonctions, alors qu'il était annoncé en janvier.

OL : Laurent Prud’homme intronisé Directeur général à l'Olympique Lyonnais

Depuis quelques semaines, John Textor a trouvé son nouveau bras droit pour gérer l’OL au quotidien. Il a nommé Laurent Prud’homme au poste de Directeur général du club rhodanien. Ce dernier a quitté ses fonctions à l’Equipe pour rejoindre Lyon où il a remplacé Santiago Cucci (ex-président exécutif intérimaire) et Thierry Sauvage. Le quotidien sportif avait indiqué que le nouveau dirigeant de l’Olympique Lyonnais prendrait ses fonctions à partir de janvier 2024.

Vu les nombreux dossiers chauds à l’OL, Laurent Prud’homme (49 ans) n’a plus attendu la nouvelle année pour occuper son fauteuil à Lyon. Il a été intronisé lundi, finalement. En plus de la décision attendue de la DNCG, l’OL doit trouver un nouvel entraineur à la suite de la mise à l’écart de Fabio Grosso. Pour l’instant, c’est Pierre Sage qui assure l’intérim. Il y a également, le mercato hivernal à gérer, pour sortir les Gones de la 18e et dernière place du championnat.

Laurent Prud’homme très heureux de sa nouvelle aventure à Lyon

Dans un message posté sur son sur compte X, le nouveau Directeur général de Lyon a confirmé sa prise effective de fonctions, lundi. Il s’est dit « très heureux » de sa nouvelle aventure à l'OL et a dit « merci à tous pour leur accueil ». Comme l’avait indiqué John Textor, dans le communiqué annonçant la nomination de Laurent Prud’homme, ce dernier sera « le principal représentant du club lyonnais auprès des autorités gouvernementales, publiques, administratives et sportives telles que la LFP, l’UEFA, les élus locaux et le Gouvernement français ». Pour rappel, David Friio est arrivé aussi à l'OL la semaine dernière et est le nouveau Directeur sportif.