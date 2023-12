Reporté après les incidents d'octobre dernier, le match OM-OL aura lieu ce mercredi au Vélodrome. Gennaro Gattuso prépare des surprises pour ce choc.

OM-OL : Gennaro Gattuso confronté à plusieurs absences en attaque

Initialement prévu le 29 octobre dernier, le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais n’avait pas eu lieu en raison de violents incidents survenus avant le coup d’envoi du match. Le bus de l’OL avait été attaqué par un groupe de supporters marseillais agressif, causant la blessure au visage de Fabio Grosso. Après réflexion, la LFP a finalement reprogrammé ce choc à la date du 6 décembre au stade Vélodrome.

Plus d’un mois après ces incidents, l’OL fera donc son retour ce mercredi soir au stade Vélodrome. Ce match en retard, comptant pour la 10e journée de Ligue 1, est teinté d’une atmosphère particulière pour les deux équipes. L'Olympique Lyonnais, actuellement dernier au classement, recherche une victoire salvatrice après sa défaite contre le RC Lens (3-2).

Pour sa part, l’équipe de Gennaro Gattuso aborde l'Olympico avec confiance après deux victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Toutefois, l’OM ne pourra pas compter sur l’ensemble de ses forces vives, puisque plusieurs de ses joueurs vont manquer ce choc. Joaquin Correa n’est toujours pas remis de sa blessure tandis que Iliman Ndiaye est suspendu pour la réception de Lyon.

François Régis Mughe aligné, Vitinha laissé sur le banc de touche

Ces absences notables obligent donc Gennaro Gattuso à effectuer quelques changements en attaque. Suspendu, Iliman Ndiay sera a priori remplacé par la pépite François Régis Mughe. Le jeune attaquant camerounais sera aligné aux côtés d’Ismaïla Sarr et de Pierre Emerick Aubameyang.

Le milieu de terrain de l’OM sera a priori composé de Geoffrey Kondogbia, Jordan Veretout et Amine Harit, repositionné tout juste derrière les attaquants. Les latéraux Jonathan Clauss et Renan Lodi devraient une nouvelle fois démarrer cette rencontre. Tandis que Samuel Gigot et Chancel Mbemba sont attendus en défense centrale. Pau Lopez devrait lui aussi enchainer dans les buts.

La composition probable de l’OM contre Lyon

Gardien : P. Lopez

Défenseurs : J. Clauss, S. Gigot, C. Mbemba, R. Lodi

Milieux de terrain : G. Kondogbia, J. Veretout, A. Harit,

Attaquants : I. Sarr, F. Mughe et Aubameyang