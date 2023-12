Deux jours après l'assouplissement de la sanction de la DNCG, John Textor reçoit encore une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais.

OL : John Textor peut se frotter les mains, le refinancement de la dette finalisé

Après un long moment de galère, John Textor remet progressivement l'Olympique Lyonnais sur les rails. OL Groupe a annoncé jeudi « finalisation du refinancement de la majorité de sa dette et celle de sa filiale Olympique lyonnais SASU ». Ceci pour un montant global de 385 millions d'euros. Une bonne nouvelle pour le club, seulement deux jours après que la DNCG ait décidé d'assouplir sa sanction pour permettre à David Friio de préparer le recrutement dès cet hiver. Selon un communiqué de OL Groupe, « nouveaux financements distincts au profit d'Olympique Lyonnais SASU » ont permis de clore l'opération.

Il s'agit dans un premier temps d'une levée de fonds d'un montant de « 320 millions d'euros amortissable sur 20 ans, structurée autour d'un fonds commun de titrisation dédié de droit français ». Quant au deuxième financement, il est assuré « auprès de banques de renommée internationale » grâce à une levée de 65 millions d'euros « à cinq ans de maturité » sous forme de prêts. Il y a un un premier prêt « à terme à taux variable » de 32,5 millions d'euros remboursable in fine, tandis que le second, du même montant, est « renouvelable à taux variable ». De gros efforts fournis par John Textor et son équipe pour se conformer aux exigences du gendarme financier français.

L'OL autorisé à recruter cet hiver

Plongé dans une crise depuis quelques mois, l'Olympique Lyonnais est actuellement 18e de Ligue 1 après 14 journées. Le club dirigé par Pierre Sage, en tant qu'intérimaire, est au bord de l'élimination et doit réagir. En assouplissant ses restrictions, la DNCG offre l'occasion à la direction des Gones de sortir le club du gouffre. La DNCG avait imposé des restrictions à l'Olympique Lyonnais au niveau de sa masse salariale et des indemnités de transferts. En obtenant la levée de ces restrictions, l'OL pourra se renforcer en respectant son budget prévisionnel revu à la hausse.