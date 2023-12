Alors que le PSG joue son avenir européen ce mercredi face au Borussia Dortmund, l’entraîneur Luis Enrique est déjà fixé sur son avenir à Paris.

PSG : Luis Enrique assuré de rester sur le banc même en cas d’élimination

Ce mercredi soir, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Signal Iduna Park pour affronter le Borussia Dortmund à l’occasion de la sixième et dernière journée des phases de poule de la Ligue des champions. Deuxième de son groupe derrière les Allemands, le PSG a l’opportunité de terminer à la première place et de se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de victoire face au BVB 04. Toutefois, une défaite serait catastrophique pour les Parisiens, qui risquent d’être éliminés de la compétition et reversés en Ligue Europa.

Ce cas de figue serait très difficile à diriger pour le club de la capitale. Luis Enrique et ses hommes ont ainsi bien conscience de l’enjeu de cette rencontre. Il faudra à tout prix éviter un revers face au mur jaune. D’ailleurs, l’entraîneur espagnol sait qu’une élimination précoce du Paris SG peut se payer cash, avec un licenciement immédiat. Cependant, selon les informations dévoilées par L’Équipe, Luis Enrique gardera sa place sur le banc du PSG, même en cas d’élimination de la Ligue des champions ce mercredi soir en Allemagne. Le président Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens sont convaincus que l’Espagnol est le technicien idéal pour gérer la mutation du club.

Luis Enrique conserve la confiance de ses dirigeants

Il n’est pas vraiment surprenant que Luis Enrique conserve jusqu’ici la confiance totale de sa direction après un début de saison intéressant. Sous ses ordres, le Paris Saint-Germain occupe la première place du championnat après 15 journées. Au-delà de ses résultats, le feeling de l’ancien entraîneur du FC Barcelone avec son vestiaire et son style de jeu intéressant en font jusqu'à preuve du contraire l'entraîneur idoine pour donner une identité joueuse et ambitieuse à l'équipe parisienne, et remporter la Ligue des champions.

La collaboration entre le Paris SG et Luis Enrique semble donc bien partie pour s’inscrire dans la durée. La source ajoute que le club parisien compte se construire sur le long terme, en dépit des "différentes péripéties et aléas sportifs". Les hautes sphères qataries du PSG restent patientes pour atteindre leur objectif. Les dirigeants parisiens aussi de renforcer leur équipe durant le prochain mercato d'hiver. De nouvelles recrues se rapprochent du club de la capitale.