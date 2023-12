Avant d'affronter Montpellier pour la dixième journée de Ligue 1, Samuel Gigot a évoqué sa relation avec son entraîneur à Marseille, Gennaro Gattuso.

OM : Samuel Gigot heureux sous les ordres de Gattuso

Tout sourit pour le moment à l'Olympique de Marseille qui est en roue libre actuellement en Ligue 1. Après avoir connu un gros coup de mou en début de saison, le club phocéen remonte la pente et enchaîne les bonnes performances depuis l'arrivée de Gennaro Gattuso. L'Italien n'a pas mis trop de temps à imposer sa patte à une équipe de l'OM qui nage dans le bonheur, à la grande satisfaction de Samuel Gigot. Le défenseur de 30 ans s'est d'ailleurs montré élogieux au moment d'évoquer sa relation avec Gattuso, dont il n'a dit que du bien en conférence de presse d'avant-match mardi.

Grand acteur du petit renouveau actuellement en cours sur la Canebière, le technicien italien a déjà conquis son joueur qui se plaît très bien dans son système. Samuel Gigot a affiché tout son respect pour la « carrière formidable » de Gennaro Gattuso. Le Français a confié que c'est un « honneur d'être coaché par un entraîneur » comme l'homme de 45 ans.

Samuel Gigot - Gennaro Gattuso, deux hommes qui s'adulent

Entre le joueur et son entraîneur, ça sent un parfait amour. Les deux hommes se vouent un respect réciproque et ne se lassent visiblement pas de travailler ensemble. Autant Samuel Gigot a adoubé Gennaro Gattuso, autant l'italien a affiché sa grande admiration pour un joueur dont il reconnaît la personnalité et le charisme sur le terrain. De quoi lui permettre de faire du Français son capitaine, au détriment de Valentin Rongier, pour un rôle qui lui va bien. Gattuso n'a pas tarit d'éloges sur son joueur qu'il admire aussi pour son esprit de guerrier et qu'il veut voir de la continuité, comme il l'a révélé en conférence de presse mardi.

Sur la constance de son équipe, Gattuso a rappelé à ses joueurs l'importance de maintenir un haut niveau de concentration. Un domaine où l'Olympique de Marseille doit s'améliorer; s'ils veulent jouer les premières places du classement, a-t-il confié. L'OM aura encore besoin de l'esprit de guerrier de Samuel Gigot lors du déplacement à Montpellier pour le compte de la dix-septième journée de Ligue 1.