En quête d'un nouvel entraîneur pour diriger l'Olympique Lyonnais, John Textor est peut-être sur le point de boucler enfin ce dossier épineux.

OL : John Textor va récompenser Pierre Sage

L'Olympique Lyonnais respire mieux depuis quelques journées de championnat. Sous l'intérim de Pierre Sage, les Gones ont déjà enregistré deux victoires de suite, une première depuis le début de la saison. Ce qui a permis au club de quitter la dernière place du classement de Ligue 1, même s'ils sont toujours le spectre d'une relégation. Alors que la direction poursuit sa quête pour la succession de Fabio Grosso, limogé depuis le 30 novembre, sur le banc de l'OL, la tendance commence par s'inverser au sein du club. C'est du moins ce qu'on peut comprendre des révélations de L’Equipe, mardi, qui assure que les dirigeants du club rhodanien étudieraient sérieusement l'option de donner sa chance à Pierre Sage.

Les belles performances du club ces dernières semaines, le bon état d'esprit retrouvé et le vestiaire qui semble être à fond derrière Pierre Sage seraient les principales raisons de ce probable revirement de situation. L'homme de 44 ans pourrait finalement être maintenu à la tête des Lyonnais. Le match de ce mercredi, face au FC Nantes comptant pour la dix-septième journée de Ligue 1, pourrait être un autre tournant important dans ce dossier.

Sampaoli - Genesio, deux pistes au point mort

Sur la piste de deux techniciens qui connaissent bien la Ligue 1, John Textor et David Friio n'ont pas encore trouvé de solution. Les deux hommes sont annoncés sur les pistes menant à Bruno Genesio et Jorge Sampaoli. Le premier semble être la priorité du président américain de l'Olympique Lyonnais. Les deux parties sont même en négociation pour trouver un point d'accord, L'Equipe révèle que les discussions n'ont pas avancé. Quant à Sampaoli, il est la préférence de du directeur sportif du club lyonnais. Sauf que la même source confie qu'il s'agit d'un dossier à ne pas prendre vraiment au sérieux. En revanche, Pierre Sage voit sa cote de popularité et d'assurance montée en puissance.