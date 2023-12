En manque d'efficacité à l'Olympique de Marseille sous les ordres de Gennaro Gattuso, Joaquin Correa pourrait prochainement prendre une autre destination.

Mercato OM : Joaquin Correa pourrait rejoindre l'Argentine

Débarqué en prêt en provenance de l'Inter Milan, l'international argentin est en plein échec à l'Olympique de Marseille. Depuis son arrivée chez les Phocéens, Joaquin Correa n'a jamais eu l'impact voulu lors de son transfert. Il affiche actuellement un bilan très inquiétant et très loin de convaincre Gennaro Gattuso de le conserver. En onze matchs toutes compétitions confondues, il n'a jamais pu être décisif (0 but, 0 passe décisive). Un flop pour John Textor qui l'avait attiré dans le but de dynamiser l'attaque marseillaise. Alors qu'il devrait devenir définitivement un joueur de l'Olympique de Marseille au terme de la saison, le club phocéen pense déjà à s'en débarrasser. Sa destination probable serait l'Argentine.

Gennaro Gattuso bientôt débarrassé d'un flop

D'après la clause de son prêt, l'ailier de 29 ans deviendra un joueur de l'OM au cas où le club de la Canebière viendrait à terminer la saison en Ligue 1 sur le podium. Mais Joaquin Correa pourrait même déjà quitter Marseille dès cet hiver. D'après les informations de El Dia de la Plata, en Argentine, l'attaquant qui appartient à l'Inter serait pisté par Estudiantes. Le club formateur du joueur voudrait le récupérer pour le relancer dans un nouveau challenge. Les premiers contacts auraient même été établis entre l'entourage du joueur et le club argentin, qui devra tomber d'accord avec l'Inter Milan, club auquel appartient toujours Joaquin Correa.