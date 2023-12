La question de la vente de l'OM est plus qu'une question urgente. Même si Frank McCourt tente de cacher le jeu, les discussions évoluent bien en coulisses.

Vente de l'OM : Le processus finalisé pour 2024 ?

Au-delà du mercato hivernal, c'est sans doute l'actualité qui va occuper les dirigeants de l'Olympique de Marseille les prochaines semaines. Le club est plus que jamais proche d'être vendu à l'Arabie Saoudite, ceci en dépit des démentis apportés par Frank McCourt. Le dirigeant américain semble botter en touche les rumeurs, et pourtant, le processus serait très bien avancé en coulisses. D'après les révélations de David Berger, tout serait déjà ficelé et la vente de l'OM pourrait être bouclée en janvier 2024. Les choses se précipiteraient notamment depuis les événements qui se sont produits lors du choc entre l'OM et l'OL le 29 octobre dernier. Si McCourt n'affiche pas une intention de vendre son club, l'envie ne manquerait pas.

400M€ pour faire plier Frank McCourt ?

L'intérêt de l'Arabie Saoudite pour le rachat de l'OM est réel mais avec la résistance apparente affichée par le président du club de la Canebière, les choses ne semblent pas si simples. Mais pour autant, David Berger révèle que « McCourt a peut-être envie de vendre et s'il y a le prix qui est mis, aux alentours de 400M€ donc, ça peut arriver plus vite que prévu ». Acteur facteur décisif, le nom de Zinedine Zidane. L'ancien entraîneur du Real Madrid aurait donné son feu vert pour rejoindre Marseille en cas d'une vente. Une enveloppe de 200 millions d'euros serait même mise sur la table pour recruter. De quoi faire chavirer le cœur des supporters du club phocéen.