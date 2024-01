Officiellement un joueur de l'Olympique Lyonnais, Adryelson se met déjà dans la peau d'un Gone et fait une belle promesse aux supporters.

OL : Adryelson savoure sa signature à Lyon

Très actif sur ce mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais a officiellement dévoilé ses deux premières recrues. Le gardien de but Lucas Perri et le défenseur central Adryelson, débarqués de Botafogo, sont désormais des joueurs de l'OL. Deux renforts importants ajoutés à l'effectif trop limité de Pierre Sage, qui a de quoi se soulager. Le deuxième cité a affiché toute sa satisfaction et sa motivation de rejoindre le club rhodanien pour un nouveau défi. Dans une interview sur la chaine YouTube de l'Olympique Lyonnais, Adryelson s'est montré d'abord incrédule face à l'offre du club français, qu'il voit comme « un immense club, dans lequel beaucoup de Brésiliens ont joué ». Le joueur de 25 ans a révélé le rôle qu'ont joué Rafael et Fernando Marçal dans son arrivée au club, en lui indiquant de « venir à l’OL et de ne pas regarder les autres offres (…) ».

Adryelson fait une promesse aux supporters lyonnais

Très excité de rejoindre le club de John Textor, le jeune défenseur central a déjà hâte de faire ses débuts sous les ordres de Pierre Sage. Dans la peau d'un vrai Gone, le Brésilien a dévoilé ses objectifs avec son nouveau club, avec un message clair envoyé aux supporters. Adryelson se présente comme un défenseur avec de la la vitesse, la solidité, la technique et la détente. Son objectif est de réussir à gagner une place de titulaire et de s'imposer à l'OL. L'Auriverde fait la promesse de « travailler pour marquer l’histoire du club et remporter des trophées ».