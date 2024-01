Le président de l’OL mise sur le mercato d’hiver pour renforcer son équipe, décevante pendant la première partie de la saison. John Textor se tient prêt à investir sans limite, comme il l’a promis.

Mercato OL : John Textor avait promis un recrutement canon

L’OL a raté son mercato estival et son début de saison. En partie, à cause de la sanction de la DNCG, qui lui a imposé l’encadrement de la masse salariale et des indemnités de transferts. John Textor tente donc de colmater les brèches cet hiver. La commission de contrôle des clubs professionnels a d’ailleurs allégé la sanction infligée à l’Olympique Lyonnais. Ce qui permet au président du club rhodanien de recruter sans limite, comme il l’avait annoncé.

« Comme vous le savez, en janvier, nous n’aurons aucune limite en matière de gouvernance sur notre capacité à renforcer l’équipe », avait-il déclaré en octobre. Et le mercato canon promis se met en place, grâce à un budget de plus de 50 millions d'euros dégagé pour le recrutement en janvier. John Textor cherche en effet à construire une équipe compétitive pour sortir l’OL du bas du tableau. Et il ne lésine pas sur les moyens pour honorer sa promesse.

Textor n'hésite pas à sortir le chéquier, Lyon sur du lourd cet hiver

Il aurait déboursé 20 millions d’euros pour les transferts de Luca Perri et Adryelson de Botafogo eu Brésil, alors que le club a indiqué respectivement 3,25 et 3,58 millions d’euros. Le milliardaire américain a investi ensuite environ 22 millions d’euros pour recruter Malick Fofana (18 ans) à la Gantoise en Belgique. Pour la suite du mercato, la direction sportive de Lyon reste sur du lourd, même si les pistes Hugo Ekitike (PSG) et Nayef Aguerd (West Ham) sont éteintes. David Friio et Matthieu Louis-Jean sont en effet aux trousses de Said Benrahma de West Ham, d’Arnaut Danjuma d’Everton ou encore de David Carmo (24 ans) du FC Porto.

Les deux premiers sont des joueurs bien cotés en Premier League et très convoités. Ils sont évalués respectivement à 22 millions d’euros et 17 millions d’euros. Quant au troisième, il vaut 14 millions d’euros selon Transfermarkt. Cependant, son transfert du SC Braga au à Porto en juillet 2022 est le plus gros entre deux clubs du championnat portugais. Il a été réalisé à 20,28 millions d’euros d’après le site spécialisé en statistiques et transferts.

L'Olympqiue Lyonnais reste à l'affut pour Nemanja Matic

En Ligue 1, les recruteurs de l’OL avait coché le nom de Moses Simon, mais il a prolongé son contrat au FC Nantes avant de rejoindre la sélection du Nigeria pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN). Toutefois, David Friio est sur un gros coup. Il est à l’affut pour récupérer Nemanja Matic (35 ans) au Stade Rennais. Le milieu de terrain veut quitter le club breton. Il a confirmé qu’il est parti de la Bretagne, les trois derniers jours, pour inscrit ses enfants dans une école internationale, ce qui n’avait pas possible à Rennes où il a signé l’été dernier. « Vendredi, je retourne à Rennes où je déciderai des prochaines étapes avec le club », a réagi Nemanja Matic à la suite du communiqué du club.

La direction de l'OL réorganisée entièrement pour commencer

Bien avant de lancer le mercato XXL qui se profile, John Textor a pris soin de réorganiser la direction du club. Il a nommé Laurent Prud’homme au poste de Directeur général à la place de Santiago Cucci. David Friio est lui le nouveau directeur sportif. Il a rejoint Matthieu Jean-Louis nommé un peu plus tôt au poste de directeur du recrutement, à la place de Bruno Cheyrou. Au nveau du staff technique, le successeur de Jean-Michel Aulas a démis Fabio Grosso et nommé Pierre Sage, précédemment directeur du centre de formation des Gones. Et il a eu le nez creux, car Lyon n’est plus la lanterne rouge du championnat, mais 15e, grâce au technicien de 44 ans. Il a signé 3 victoires de suite avant la mi-saison, pour sortir son équipe de la dernière place de Ligue 1.

Pierre Sage confirmé, son staff renforcé

Le coach intérimaire a d’ailleurs été prolongé jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Avant la reprise du championnat et le déplacement au Havre, dimanche, le staff technique de l’OL a été aussi renforcé. Jamal Alioui et Damien Della Santa, spécialiste du développement individuel, ont rejoint le staff de Pierre Sage. John Textor fait donc tout son possible pour redorer le blason du club rhodanien, comme promis : « Soyez assurés que je ne permettrai jamais à ce club de perdre son prestige », avait-il déclaré au plus mal de l’équipe.