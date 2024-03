OM-Villarreal : Gasset dévoile son groupe avec un important retour

À quelques heures du choc entre l’OM et Villarreal en huitièmes de finale aller de la Ligue Ligue Europa, Jean-Louis Gasset a dévoilé son groupe avec un important retour au milieu.

OM : Jean-Louis Gasset convoque Jordan Veretout contre Villarreal

Ce jeudi soir, à partir de 21 heures, l’Olympique de Marseille affronte Villarreal dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue Europa. Une rencontre européenne qui revêt une importance particulière pour les supporters marseillais, puisqu’elle marque des retrouvailles avec Marcelino, ancien entraîneur de l’OM, désormais sur le banc de l’équipe adverse. Ces retrouvailles s’annoncent tendues, car le technicien espagnol n’a pas laissé un souvenir impérissable auprès des fans phocéens. Un accueil glacial l’attendrait ce soir au Vélodrome.

Par ailleurs, pour cette confrontation entre l’OM et Villarreal, Jean-Louis Gasset a convoqué un groupe de 18 joueurs, dans lequel figure notamment Jordan Veretout. Le milieu international français fait son retour après une absence de près de dix jours. Son absence lors du dernier déplacement de l’OM à Clermont Foot (1-5) samedi dernier avait été remarquée, mais sa présence pour le match contre Villarreal constitue un renfort de taille pour Gasset qui pourra compter sur une option supplémentaire pour composer son milieu de terrain.

En effet, ce secteur de jeu de l’OM est confronté à plusieurs absences importantes, dont celles de Valentin Rongier et Bilal Nadir, ainsi que les non-qualifications de Pape Gueye, Ulisses Garcia et Jean Onana pour la Ligue Europa. Dans ce contexte, la présence de Jordan Veretout sur le terrain apportera sans doute une expérience et une qualité technique précieuses au milieu de terrain de l’OM. Sa capacité à récupérer les ballons et à dicter le jeu sera un atout majeur pour l’équipe de Jean-Louis Gasset. Reste à savoir s’il débutera ou non la rencontre. En tout cas, les supporters de l’OM souhaitent voir leur l’équipe s’imposer à domicile contre le Villarreal de Marcelino et prendre une option favorable pour les quarts de finale.

Le groupe de l’Olympique de Marseille contre Villarreal :

Gardiens : Lopez, Blanco

Défenseurs : Mbemba, Meité, Merlin, Clauss, Baledi, Soglo

Milieux de terrain : Veretout, Kondogbia, Ounahi, Harit

Attaquants : Moumbagna, Ndiaye, Henrique, Aubameyang, Sarr, Correa.