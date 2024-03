Mercato PSG : Le clan Neymar prêt à se venger du Paris SG cet été ?

Un an après été poussé vers la sortie et envoyé en Arabie saoudite, le clan Neymar pourrait faire un coup tordu au PSG lors du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Un nouveau phénomène brésilien fait rêver le Paris SG

Désireux de s’attacher les services de nouveaux joueurs jeunes et prometteurs afin de poursuivre la mise en place de son nouveau projet instaurée l’année dernière, le Paris Saint-Germain serait sur les traces d’un crack brésilien. D’après les renseignements de Radio Bandeirantes, des recruteurs du club de la capitale française auraient supervisé Gabriel Mec, le joyau de Grêmio Porto Alegre, il y a deux semaines.

À seulement 15 ans, le milieu de terrain offensif semble destiné à un avenir radieux et plusieurs grands clubs européens s’activent pour le récupérer. Arsenal et son directeur sportif brésilien Edu Gaspar seraient même les plus avancés dans ce dossier.

Après avoir investi un peu plus de 40 millions d’euros cet hiver pour s’offrir les services de Lucas Beraldo (défenseur central) et Gabriel Moscardo (milieu de terrain), le PSG pourrait remettre le couvert durant l’intersaison avec Gabriel Mec, encore beaucoup plus jeune et qui n’a jamais évolué en pro. Mais il faudra forcément passer par le clan Neymar pour conclure cette affaire. Ce qui semble très loin d’être gagnée.

Neymar Senior négocie avec Arsenal pour Gabriel Mec

Surnommé le « nouveau Ronaldinho », Gabriel Mec pourrait être la prochaine sensation du mercato estival à venir. Ainsi, vingt-trois ans après avoir recruté l’ancien génie du Barça, le Paris Saint-Germain pourrait à nouveau s’offrir un nouveau grand espoir de Grêmio Porte Alegre. Cependant, en raison de son jeune âge, Mec ne pourrait pas encore prétendre à un transfert en Europe et devrait patienter jusqu’à l’été 2026 et sa majorité.

Mais pour conclure le transfert du jeune milieu de terrain, il faudra discuter avec Neymar Senior, dont la société N&N Consultoria gère le début de carrière de Gabriel Mec. D’ailleurs, il serait déjà en négociations avec les dirigeants d’Arsenal, notamment avec Edu Gaspar, le directeur sportif des Gunners, avec lequel il entretient d’excellentes relations, contrairement au Paris SG depuis le départ de son fils l’été passé. Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos savent donc quoi faire.