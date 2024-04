L’AS Saint-Etienne veut un renfort « très spécial »

L’AS Saint-Etienne effectue un déplacement périlleux samedi pour défier l’AC Ajaccio pour le compte de la 32e journée de Ligue 2. Avec une deuxième place au classement, les Verts sont en route pour un retour en Ligue 1. Avant le duel de cet après-midi, Olivier Dall’Oglio pourrait bénéficier d’un renfort très spécial.

L’AS Saint-Etienne sur une bonne dynamique

Les Stéphanois sont proches de toucher au but et cette fois est peut-être enfin la bonne. Dans une révolution totale sur le plan sportif depuis l’arrivée d’Olivier Dall’Oglio, l’AS Saint-Etienne a retrouvé toute une autre dynamique pour remonter au classement. L’ASSE est aujourd’hui deuxième de Ligue 2 et se rapproche de plus en plus d’un retour en Ligue 1 près de trois ans après avoir été reléguée.

Invaincus depuis plusieurs journées, manquer la montée serait une déception pour les Verts selon Irvin Cardona. Dans une interview au média de la Ligue 2, l’attaquant a déclaré que « le but est de finir deuxième ». Pour l’attaquant prêté par Augsbourg, il est clair que l’AS Saint-Etienne « peut aller chercher cette 2e place ».

Timothée Chalamet bientôt dans les tribunes du Stade Geoffroy Guichard ?

Irvin Cardona le sait, un retour en Ligue 1 serait très bénéfique pour l’ASSE qui retrouverait toute sa valeur et sa grandeur. Ainsi, il espère voir dans les tribunes du Stade Geoffroy-Guichard la nouvelle star d’Hollywood et fan des Verts, Timothée Chalamet. « Forcément ! Il faudra l’inviter ! », a-t-il lancé à l’endroit de l’acteur Franco-américain.

Irvin Cardona, une signature qui fait du bien à Saint-Etienne

Dans une parfaite entente avec Mathieu Cafaro, Irvin Cardona est particulièrement en vue depuis mi-février puisqu’il a marqué 6 buts et donné 2 passes décisives lors des 7 derniers matchs. Des chiffres qui confirment qu’il reste un grand habitué des bonnes périodes.

Lors de sa première saison à Brest, Cardona a marqué 4 buts et délivré trois passes décisives en 8 matchs. Sauf que sa période chez les Verts est unique puisqu’il a marqué à presque tous les matchs et avec des victoires.