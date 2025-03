Aston Villa : Provocateur, Emiliano Martinez prévient le PSG

En quart de finale aller de Ligue des Champions, le PSG reçoit Aston Villa le 9 avril prochain au Parc des Princes. Emiliano Martinez, le gardien argentin du club anglais, s’est exprimé sur ce choc européen tant attendu.

PSG – Aston Villa : Emiliano Martinez sait ce qui l’attend au Parc des Princes

À un peu moins de deux semaines du quart de finale aller de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain à Aston Villa, Emiliano Martinez lance les hostilités. Dans un entretien accordé au média local Telefe, le gardien de but argentin a exprimé son sentiment sur ce choc à venir au Parc des Princes.

Conscient de l’animosité du public français à son endroit depuis la finale de la Coupe du monde 2022, le compatriote de Lionel Messi s’attend à être sifflé et hué à Paris le 9 avril prochain, comme en 2024 lors de son quart de finale de Conference League face au LOSC, au Stade Pierre-Mauroy.

« Mon équipe aura moins de pression, car on va m’insulter. Je maîtrise parfaitement la situation. Contre Lille, ils m’avaient sifflé pendant 120 minutes, c’est normal », a déclaré Emiliano Martinez, désormais habitué aux insultes du public français.

Le match piège d’Emiliano Martinez !

Malgré ce contexte brûlant, Emiliano Martinez affiche sa sérénité et sa motivation. Le portier de 32 ans sait que l’équipe d’Unai Emery devra résister à Paris avant de tout jouer à domicile face aux hommes de Luis Enrique.

« On est costauds à la maison, mais à l’extérieur, on a plus de mal. C’est une phase à élimination directe, tout peut arriver », a expliqué le Champion du monde 2022. Détesté depuis ses célébrations jugées provocatrices après la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022 contre l’Équipe de France, le protégé d’Unai Emery a hâte d’affronter le Paris SG.