OM-Toulouse: Neal Maupay rétabli la vérité sur les tensions

Dans un contexte où l’OM doit impérativement s’imposer face à Toulouse, des tensions en interne ont fait surface. Neal Maupay a calmé le jeu en apportant son éclairage sur la situation et en niant toute rupture avec Roberto De Zerbi.

Neal Maupay éteint l’incendie des tensions à l’OM avant le match contre Toulouse

L’Olympique de Marseille aborde un moment charnière de sa saison, avec un impératif de victoire face à Toulouse pour maintenir ses ambitions de qualification directe en Ligue des Champions. Actuellement troisième, le club phocéen est sous pression après une série de quatre défaites lors de ses cinq dernières rencontres de championnat. Cette dynamique négative met en péril la position de l’équipe et intensifie la nécessité de renouer avec le succès.

Dans ce contexte tendu, l’attaquant Neal Maupay a tenu à afficher la détermination du groupe en conférence de presse. Il a souligné la concentration et l’esprit revanchard des joueurs, conscients de leurs récentes performances en deçà des attentes. L’objectif est clair : « on veut renouer avec la victoire. Parce que ça fait quelques matches qu’on a pas été au niveau », a-t-il déclaré.

Aucune cassure entre Roberto De Zerbi et son vestiaire

Neal Maupay a certes reconnu la déception liée aux récentes performances, mais il a insisté sur la détermination du groupe à renouer avec la victoire. Il a ensuite abordé les informations circulant concernant un possible boycott d’entraînement suite à des décisions de l’entraîneur. L’attaquant a catégoriquement nié toute idée de fracture entre Roberto De Zerbi et le vestiaire, affirmant au contraire que ces moments difficiles peuvent renforcer les liens au sein de l’équipe.

« Il n’y a pas de cassure avec le coach et nous, au contraire. On peut tous sortir grandis dans ces moments comme ça et même plus proches. On est venu ici en connaissant le coach », a-t-il déclaré. Il a comparé ces échanges à des discussions nécessaires au sein d’une famille ou d’un couple, soulignant l’engagement total des joueurs envers le projet de De Zerbi.

Neal Maupay également rejeté toute comparaison avec l’épisode de Knysna en 2010, assurant qu’il n’a jamais été question de ne pas s’entraîner. Il a rappelé qu’une situation similaire après la défaite contre Auxerre en début de saison avait finalement soudé le groupe. « Des choses ont été dites, mais il n’a jamais été question de ne pas s’entraîner ». À l’approche du match contre Toulouse, les paroles de Maupay visent à rassurer et à afficher l’unité d’un groupe déterminé à surmonter cette passe difficile.