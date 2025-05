Mercato : L’OM déniche un serial buteur allemand

L’OM se penche sur un crack du Bayern Munich en vue du prochain mercato estival. Le salaire du joueur refroidit les ardeurs du club phocéen.

Mercato OM : Un ailier allemand à Marseille cet été ?

L’OM est chaude et prête pour recruter de nouveaux joueurs cet été après sa qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Les Olympiens ont réussi à retrouver l’Europe après une belle campagne sous la houlette du technicien italien, Roberto De Zerbi. Désormais, la priorité de la direction du club phocéen est de renforcer l’équipe lors du prochain mercato estival.

Selon les informations du spécialiste du mercato Loïc Tanzi, les dirigeants de l’Olympique de Marseille flairent une piste en Allemagne pour renforcer l’attaque de l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi. Le nom de l’ailier allemand Leroy Sané circule dans les couloirs de la Commanderie ces derniers jours. L’international allemand évolue actuellement au Bayern Munich et est en fin de contrat en juin prochain.

Les dirigeants bavarois ont entamé des discussions avec lui pour le prolonger, mais les deux parties ne parviennent pas encore à trouver un accord définitif. Leroy Sané et le Bayern Munich ont accéléré les négociations ces dernières semaines et étaient sur le point de conclure le deal, mais le joueur a changé d’agent et est désormais avec Zahavi, ce qui a tout basculé. Les négociations sont désormais au point mort et les deux parties pourraient sceller leur divorce dans les prochaines semaines.

Les dirigeants de l’OM veulent profiter de cette situation pour attirer Leroy Sané à Marseille cet été. Mais recruter l’international allemand ne sera pas une mince affaire pour les pensionnaires du stade Vélodrome, notamment à cause du salaire du joueur qui perçoit plus de 16 millions d’euros par an.

Leroy Sané est encore en pleine forme. Cette saison, l’ailier allemand a déjà inscrit 13 buts et délivré 5 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues avec le Bayern Munich.