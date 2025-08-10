Mercato OM : Enorme rebondissement sur cette piste offensive

L‘OM s’active au cours de ce mercato pour offrir un nouveau renfort offensif à Roberto De Zebi. Alors qu’Edon Zhegrova semblait proche de rejoindre Marseille, le président du LOSC, Olivier Létang, a totalement relancé le feuilleton. Ses déclarations sèment le doute sur un transfert attendu par les supporters marseillais.

Depuis plusieurs jours, Edon Zhegrova, 26 ans, était annoncé comme la priorité de Medhi Benatia pour renforcer l’attaque olympienne. Sous contrat jusqu’en 2026 avec le LOSC et décidé à ne pas prolonger, le Kosovar semblait destiné à un départ cet été afin de rapporter un minimum de liquidités au club nordiste.

Les dirigeants marseillais, flairant l’opportunité, ont rapidement intensifié les discussions. L’arrivée de Zhegrova au Vélodrome paraissait sur la bonne voie. Mais la conférence de presse tenue vendredi par Olivier Létang a changé la donne.

Létang ferme (presque) la porte à un départ

Face aux médias, le président du LOSC a surpris tout le monde. « Edon est là. Je l’ai vu ce matin d’ailleurs… Il est possible qu’il soit avec nous cette saison », a-t-il lâché, évoquant même une reprise de l’entraînement avec le groupe professionnel dès lundi. Et d’ajouter : « Plutôt que d’aller chercher quelqu’un à l’extérieur, on a quelqu’un qui est là, à la maison, qui va bien. »

Létang a reconnu avoir envisagé un départ, mais estime désormais que « les conditions ne sont pas forcément réunies » pour un transfert. De quoi refroidir les ardeurs de l’OM, qui pourrait devoir revoir ses plans offensifs à quelques semaines de la fin du mercato.

Un “pacte” avec Zhegrova

Le dirigeant lillois a même révélé l’existence d’un accord tacite : « Le pacte avec lui, s’il reprend avec l’équipe professionnelle, c’est qu’il puisse faire la saison avec nous. » Un engagement qui, s’il est respecté, repousserait toute négociation avec Marseille au moins jusqu’à l’été 2026, date de fin de contrat du joueur.

« J’aurais adoré qu’Edon prolonge avec nous. Ça n’a pas été le cas », a regretté Létang, tout en louant « un garçon qui a un talent absolument fou ». Reste à savoir si ce rebondissement signe l’épilogue du dossier Zhegrova… ou le début d’un nouveau chapitre du mercato marseillais.