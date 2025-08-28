Mercato-choc : C’est officiel, le PSG empoche 6M€ !

À cinq jours de la clôture du mercato estival, le PSG poursuit son opération dégraissage. Un gardien de but quitte officiellement les rangs du club de la capitale française.

Mercato : Le PSG se sépare d’Arnau Tenas

Comme attendu depuis ces dernières semaines, le PSG se sépare définitivement de son gardien de but Arnau Tenas. Troisième gardien de but la saison passée, l’international espoir espagnol, qui était un élément important du vestiaire parisien, retourne dans son pays deux ans après son arrivée chez les Rouge et Bleu. En effet, le PSG annonce ce jeudi matin qu’Arnau Tenas rejoint Villarreal, actuel leader du championnat de Liga.

« Après deux saisons passées au Paris Saint-Germain, le gardien espagnol Arnau Tenas s’engage avec le Villarreal CF dans le cadre d’un transfert définitif. Le Paris Saint-Germain remercie Arnau et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière », écrit le Paris SG sur son site officiel.

Arrivé libre au PSG en juillet 2023, Arnau Tenas est apparu régulièrement dans les groupes de Luis Enrique. Dès sa première saison, il a disputé six rencontres de Ligue 1 et a glané ses premiers trophées sous le maillot Rouge & Bleu : le Championnat de France et la Coupe de France. Le portier s’est également distingué avec la sélection espagnole en décrochant la médaille d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Agile dans les airs et doté d’une excellente qualité de relance, le jeune gardien a défendu les buts parisiens la saison dernière lors du 6ᵉ tour de Coupe de France face à Espaly (2-4), puis en Ligue 1 contre Montpellier (1-4). Il a enrichi son palmarès d’un triplé : Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain remercie Arnau et lui souhaite beaucoup de réussite pour la suite de sa carrière.

À un an de la fin de son contrat à Paris, l’ancien portier du FC Barcelone s’est engagé pour quatre saisons, soit jusqu’en juin 2029, avec le Paris Saint-Germain. Également annoncée sur les traces de l’attaquant Georges Mikautadze de l’OL, la formation valencienne a signé un chèque de 6 millions d’euros pour récupérer le natif de Vic.

Après Milan Skriniar (Fenerbahçe), Nordi Mukiele (Sunderland), Gabriel Moscardo (Braga) et Renato Sanches (Panathinaïkos), le PSG vient de se séparer d’un nouvel indésirable avec Arnau Tenas. Les prochains départs attendus pourraient être ceux de Carlos Soler, tout proche de la Real Sociedad, et Randal Kolo Muani, attendu à la Juventus Turin.