OL : Une excellente nouvelle en perspective pour Lyon

Co-leader de la Ligue 1 avec le PSG, l’OL attend une autre bonne nouvelle qui va dynamiser le vestiaire des Gones, en ce début de saison 2025-2026.

OL : Début de saison canon de l’Olympique Lyonnais

L’OL fait un début de saison canon, qui dévoile clairement ses ambitions élevées en Ligue 1. L’équipe de Paulo Fonseca est leader de la Ligue 1 grâce à ses trois victoires en trois matchs, tout comme le PSG, quadruple champion sortant. Les deux équipes ont chacun 9 points +5 au compteur, mais les Parisiens ont l’avantage grâce au nombre de buts marqués, soit 8, contre 5 pour les Lyonnais.

En revanche, Lyon possède la meilleure défense avec 0 but concédé en trois journées de championnat. L’Olympique Lyonnais, version Michele Kang, a également fait un mercato très positif avec plus de 105 millions d’euros de recette. Ce qui a permis au club rhodanien de rééquilibrer partiellement ses comptes.

Paulo Fonseca bientôt de retour dans le vestiaire

Sur le plan purement sportif, Paulo Fonseca va faire son retour dans le vestiaire des Gones à partir du 15 septembre 2025, soit après le match contre le Stade Rennais à Rennes. Concrètement, il pourra passer des consignes à son équipe avant le match, ainsi qu’à la pause lors de la 5e journée de Ligue 1 face à Angers SCO, au Groupama Stadium, le vendredi 19 septembre.

En effet, l’entraîneur de l’OL a été suspendu pour 9 mois par la Commission de discipline de la LFP le 5 mars 2025. Cette sanction lui interdit l’accès aux vestiaires (des joueurs et des officiels), au banc de touche et sur le terrain de jeu, avant, pendant et après le match. Cependant, cette interdiction ferme sera allégée dès le 16 septembre.

Fonseca pourra retrouver le vestiaire de son équipe, mais il restera suspendu avant, pendant et après le match d’accès au banc de touche, aux vestiaires des officiels et de toutes fonctions officielles, jusqu’au 30 novembre 2025 inclus.

Pour rappel, le comportant du technicien portugais envers l’arbitre Benoît Millot, lors du match Lyon-Brest le 2 mars, avait été jugé grave par a LFP. L’Olympique Lyonnais avait tenté une conciliation devant le CNOSF, afin de réduire la durée de la peine de son coach, mais en vain.