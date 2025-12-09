Real-Man City: Après Mbappé, un autre coup dur annoncé !

Le sort semble s’acharner contre le Real Madrid. Alors que Kylian Mbappé est incertain pour la réception de Manchester City, c’est autour d’Eduardo Camavinga de rejoindre l’infirmerie madrilène.

Real Madrid : Kylain Mbappé incertain face à Manchester City

La pression autour de Xabi Alonso s’intensifie. La défaite face au Celta Vigo (2-0) a sérieusement fragilisé sa situation. L’entraîneur du Real Madrid le sait très bien. Il devra vite renouer avec la victoire en vue de conserver son siège. Son avenir se jouera sans doute ce mercredi face à Manchester City.

Xabi Alonso sera cependant privé de plusieurs joueurs. Eder Militao, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy David Alaba, Dani Carvajal et Dean Huijsen sont indisponibles. Kylian Mbappé risque aussi de rater ce choc de Ligue des champions.

La presse ibérique a annoncé que l’attaquant français souffrait d’une fracture de l’annulaire gauche. Cette blessure survenue face au Celta Viga pourrait l’empêcher d’affronter les Cityzens de Pep Guardiola. Des médias locaux ajoutent que Kylian Mabppé était absent à l’entraînement de ce matin en raison d’une gêne à la jambe gauche. Tant de motifs qui sèment le doute sur sa participation.

Eduardo Camavinga est forfait

Comme si cela ne suffisait pas. Xabi Alonso sera privé d’un autre joueur : Eduardo Camavinga. RMC Sport le confirme, le milieu de terrain tricolore est forfait pour le match de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City.

🚨Manchester City / Real Madrid : Eduardo Camavinga est forfait, le milieu est touché à la cheville. Kylian Mbappé est très incertain après un coup au genou face au Celta Vigo @RMCsport pic.twitter.com/eBwgGAPqMC — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) December 9, 2025

La raison ? Eduardo Camavinga est touché à la cheville. Fede Valverde, Jude Bellingham et Antonio Rüdiger sont très fatigués. Mais ils devraient être disponibles. Xabi Alonso devra donc vite trouver des solutions pour remporter ce choc européen.

