ASSE : Un cadre règle ses comptes avant Clermont

Resté à l’ASSE malgré un été mouvementé, Mickaël Nadé s’impose aujourd’hui comme un cadre incontournable. À la veille du déplacement à Clermont, le défenseur central a pris la parole avec franchise et détermination.

Mercato ASSE : « L’été a été compliqué », Nadé lève le voile

Longtemps annoncé partant, freiné par des blessures estivales, Nadé a traversé des semaines de doute. Mais le joueur formé à l’ASSE assume son parcours. « Je me sens de mieux en mieux. Le premier match face à Laval a été difficile, il m’a coûté. J’ai eu à cœur de prendre ma revanche et je pense avoir bien répondu depuis », lâche-t-il, lucide.

Le Stéphanois n’esquive pas ses difficultés. « L’été a été compliqué, j’ai été blessé et j’ai eu un peu mal de revenir », concède-t-il. Pourtant, à 26 ans, le défenseur s’affirme désormais comme un repère du vestiaire. Plus qu’un retour au premier plan, c’est une nouvelle responsabilité qu’il endosse : celle de guider les siens dans une saison où chaque point compte.

Une complicité naissante avec Chico Lamba

La défense stéphanoise cherche encore ses automatismes, mais Nadé se montre optimiste. « On a un effectif étoffé. Certains peuvent être blessés, il faut faire avec. De toute façon, on travaille tous ensemble au quotidien donc ça n’impacte pas nos repères », explique-t-il. L’expérience parle, la sérénité transpire.

L’association avec Chico Lamba semble déjà porter ses fruits. « Je commence à bien prendre mes habitudes avec Chico. C’est un bon défenseur qui va monter en puissance. C’est un joueur plus à l’aise à la relance, je lui laisse cette responsabilité, je m’occupe plus de la couverture », confie Nadé, soulignant une complémentarité prometteuse.