À quelques jours du dépouillement des votes, les confirmations se multiplient de plus en plus. Ousmane Dembélé, l’attaquant du PSG, remporte le Ballon d’Or 2025. Explications.

PSG : Ousmane Dembélé terrasse Lamine Yamal

Lundi prochain, France Football va dévoiler officiellement le vainqueur du Ballon d’Or 2025 au théâtre du Châtelet, à Paris. Six jours avant cette date, l’identité du grand vainqueur semble désormais se dessiner clairement. La liste des 30 nommés, dévoilée début août, confirme la domination de ces deux clubs : le PSG et le Barça.

Lisez aussi : PSG : Ousmane Dembélé fait un grand pas vers le Ballon d’Or !

À voir

La Préfecture de police répond au RC Lens après le PSG

Le club de la capitale aligne neuf joueurs dans cette liste, un record absolu, tandis que le Champion d’Espagne en titre en place quatre. Et selon les prédictions du cabinet français AVISIA, spécialiste de la data et de l’intelligence artificielle, deux joueurs sortent du lot pour le Graal : Ousmane Dembélé et Lamine Yamal.

L’international français de 28 ans a porté le Paris SG avec une saison époustouflante couronnée par un sacre historique en Ligue des Champions, avec notamment 35 buts et 16 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues. Au-delà des statistiques, Dembélé a surtout brillé par sa constance et sa capacité à faire la différence lors des grands rendez-vous, même si la concurrence de ses coéquipiers Achraf Hakimi, Vitinha, Fabian Ruiz, Désiré Doué, Gianluigi Donnarumma, Joao Neves, Khvitcha Kvaratskhelia et Nuno Mendes pourrait diviser les voix.

Lisez aussi : Ballon d’Or 2025 : Le secret qui glace le PSG pour Dembélé

À voir

Stade Rennais – OL : L’incroyable explication de Frappart !

Cependant, selon le modèle d’AVISIA basé sur un algorithme de Random Forest en classification binaire, Ousmane Dembélé dispose de 72% de chances pour remporter le prestigieux trophée individuel. Derrière lui, Lamine Yamal possède 56% de chance et Vitinha, milieu de terrain du PSG, 40%.

Pour aboutir à ce classement, le cabinet français ne se limite pas seulement aux statistiques classiques. Il prend en compte les performances individuelles et collectives, notoriété médiatique, et surtout, l’influence historique du système de vote du Ballon d’Or, souvent critiqué pour sa part de subjectivité. À Paris, le choix de Dembélé ne souffre d’aucun doute.

Luis Campos milite pour Ousmane Dembélé

Après une saison impressionnante avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé pourrait offrir à la France son sixième Ballon d’Or après Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) et Karim Benzema (2022). Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, a publiquement pris fait et cause pour l’ancien ailier du Stade Rennais dans la course pour le Ballon d’Or.

Lisez aussi : Ousmane Dembélé, Ballon d’Or 2025 ? Mbappé clôt le débat !

À voir

OM : Renan Lodi a des ennuis en Arabie Saoudite !

« Il a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions, meilleur joueur de son championnat. Il a terminé meilleur buteur de son championnat. Il a tout gagné. S’il s’appelle Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, il n’y a pas de discussion. On se projette sur Lamine Yamal comme un énorme joueur d’avenir. Mais on parle d’une saison très spécifique. Le palmarès a été décisif lors de toutes les années précédentes et qu’est-ce que Lamine Yamal a gagné ? Le championnat espagnol », a déclaré Luis Campos dans « Rothen s’enflamme » ce lundi sur RMC.

Même en Espagne, les médias annoncent déjà le sacre de Dembélé devant Yamal. En effet, le journaliste Anton Meana du média QueThiJugues a affirmé ces dernières heures avoir reçu des informations confirmant que le protégé de Luis Enrique remportera le Ballon d’Or 2025. Rendez-vous lundi prochain au théâtre du Châtelet, à Paris.