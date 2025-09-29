PSG : Grandes nouvelles pour le déplacement à Barcelone !

À deux jours du choc contre le FC Barcelone, au Stade Montjuïc, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des Champions, les choses se précisent du côté du PSG. Explications.

De nombreux supporters du PSG attendus à Barcelone

Large vainqueur de l’Atalanta Bergame (4-0) pour son entrée en lice, le PSG se déplace en Catalogne ce mercredi pour affronter le FC Barcelone au Stade Montjuïc, à l’occasion de la deuxième journée de la Ligue des Champions 2025-2026. Si l’effectif de Luis Enrique est amputé par plusieurs blessures majeures, notamment Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Khvicha Kvaratskhelia et Joao Neves, le technicien espagnol pourra tout de même compter sur le soutien des supporters face à Lamine Yamal et ses coéquipiers.

En effet, selon les informations de Bruno Salomon, les fans du PSG vont débarquer en très grand nombre à Barcelone. Le journaliste de France Bleu annonce notamment que 2600 irréductibles du Paris SG sont attendus dans les travées du stade olympique de Montjuïc.

Même si le match est classé comme « à haut risque » par les autorités espagnoles, les Ultras parisiens sont bien déterminés à accompagner Bradley Barcola et ses partenaires pour ce choc de Ligue des Champions. Mais ce n’est pas tout.

Un arbitre qui porte chance au PSG désigné par l’UEFA

Pour cette deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, les fans du PSG ont plutôt une excellente mémoire et espèrent revivre à Montjuïc ce qu’ils ont vécu le 16 avril 2024 en quart de finale retour de la Coupe aux grandes oreilles : battre le Barça à domicile. En effet, le Camp Nou est encore en travaux et c’est donc dans le stade olympique de Barcelone que le match de mercredi soir entre les Blaugranas et les Parisiens aura lieu à 21 heures.

L’autre bonne nouvelle pour le PSG avant cette rencontre concerne l’arbitre du match. Ce lundi, l’UEFA a officiellement désigné l’expérimenté Michael Oliver pour officier le choc Barça – PSG. Un arbitre expérimenté pour diriger ce choc au sommet. Michael Oliver a dirigé 40 matchs de Ligue des champions (hors tours de qualification) depuis le début de sa carrière. Les Parisiens ont croisé la route de l’expérimenté Anglais à deux reprises la saison dernière pour autant de victoires : à Salzbourg (3-0 lors de la phase de Ligue) puis face à Brest (7-0) en barrages.

Celui qui officie depuis la saison 2016-2017 en phase de poule de la Ligue des champions a été au sifflet du PSG à cinq reprises ces trois dernières saisons pour quatre victoires parisiennes et une défaite contre le Bayern (1-0, 8e aller en 2022-2023). Dans l’ensemble, c’est donc un arbitre qui porte chance au Paris SG qui sera au sifflet dans deux jours face aux hommes de Hansi Flick.