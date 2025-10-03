Mercato : L’OM menacé, l’Angleterre se prépare pour De Zerbi

Roberto De Zerbi effectue un travail remarquable sur le banc de l’OM. Au point où un cador de Premier League envisage de le déloger de Marseille. Ce souhait sera difficile à accomplir.

Mercato OM : De Zerbi visé par Manchester United

Roberto De Zerbi va-t-il conserver son poste au terme de la saison ? Cette question mérite d’être élucidée. Tant le travail de l’entraîneur de l’Olympique de Marseille attise les convoitises. Son nom circulait déjà du côté de l’Italie. L’AC Milan et l’Inter Milan auraient tenté de le rapatrier, en vain. Désormais, la menace provient de l’Angleterre.

Lire aussi : OM : La colère froide De Zerbi après le choc Barça-PSG !

À voir

Mercato : Enrique tient le remplaçant de Nuno Mendes au PSG

Le journaliste Graeme Bailey rapporte que Manchester United a fait de De Zerbi sa cible prioritaire en cas de départ de Ruben Amorim. Le coach portugais peine jusqu’ici à trouver la formule gagnante à à Old Trafford. Sous ses ordres, les Red Devils connaissent un début de saison méconnaissable. Ils sont 14es de Premier League après six journées.

Ce manque de résultat place Amorim sur un siège éjectable. Pour le remplacer, la direction mancunienne aimerait attirer un entraineur ayant déjà une expérience dans le championnat le plus compétitif du monde. Roberto De Zerbi remplit parfaite ces conditions. Lui qui a déjà officié à Brighton par le passé. Mais le déloger de l’OM sera une mission très difficile.

D’autres pistes envisagées

L’entraîneur italien ne montre jusqu’ici aucun empressement à quitter le banc de l’OM. De Zerbi a déjà décliné une offre de Manchester United par le passé. Il reste focus sur sa deuxième saison à Marseille, marquée par un retour en Ligue des champions. Les dirigeants marseillais ne s’inquiètent pas aussi.

Lire aussi : Metz-OM : De Zerbi récupère un renfort en défense !

À voir

OL : C’est confirmé, Paulo Fonseca tient une pépite en main

Pablo Longoria et Medhi Benatia maintiennent la porte fermée pour leur coach, dont le bail expire en juin 2027. Face à ce blocus, les Red Devils explorent d’autres alternatives. Les noms d’Andoni Iraola, Oliver Glasner et Gareth Southgate circulent dans les coursives d’Old Trafford.