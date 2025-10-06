Après Dembélé, nouvelle guerre ouverte entre PSG et la FFF !

Après Ousmane Dembélé et Désiré Doué lors de la trêve internationale passé, la tension est une nouvelle vive entre le PSG et la Fédération Française de Football (FFF). Explications.

PSG : Mauvaise nouvelle pour Bradley Barcola

Ce lundi, la Fédération Française de Football a officialisé le forfait de Bradley Barcola pour le rassemblement des Bleus à l’occasion de la trêve internationale du mois d’octobre. Dans son communiqué, l’instance hexagonale indique que « présent ce lundi après-midi au Centre National du Football de Clairefontaine (Yvelines), l’attaquant du Paris Saint-Germain a consulté le Dr Franck Le Gall.

Il présente une lésion chronique de l’ischio-jambier droit depuis le match de Ligue des champions du club parisien face à l’Atalanta Bergame (4-0, le 17 septembre dernier). Après s’être entretenu avec le joueur et le médecin de l’Équipe de France, Didier Deschamps a décidé de remettre Bradley Barcola à la disposition de son club. Le sélectionneur national a fait appel à Florian Thauvin pour le remplacer dans le groupe. »

À l’instar de ses coéquipiers Fabian Ruiz, Joao Neves, Désiré Doué, Marquinhos et Désiré Doué, le numéro 29 du PSG va pouvoir rester à Paris pour se ressourcer durant les deux semaines de la trêve internationale. Seulement, la version de la FFF a rapidement été contredite par le club de la capitale, qui s’est empressé de répondre par le biais d’un communiqué cinglant.

Le Paris SG recadre sèchement la fédération

Déjà en conflit avec la FFF lors du rassemblement de septembre, le PSG a une nouvelle fois pointé du doigt l’instance française suite à l’annonce de la blessure de Bradley Barcola. Le club de Nasser Al-Khelaïfi n’a pas du tout apprécié l’annonce du forfait de son attaquant de 23 ans ce lundi.

« Le Paris Saint-Germain a pris connaissance avec étonnement du communiqué de presse publié par la Fédération française de football ce lundi 6 octobre sur l’état de santé de Bradley Barcola. Les informations publiées dans ce communiqué de presse ne correspondent en rien aux informations médicales communiquées par les équipes médicales du Paris Saint-Germain.

En amont du rassemblement et à la suite du match de la 7e journée de Ligue 1 face à Lille, le Paris Saint-Germain a transmis à l’Equipe de France un bilan médical de Bradley Barcola ne faisant en aucun cas état d’une lésion chronique après le match face à l’Atalanta.

Le Paris Saint-Germain insiste également sur le fait que le secret médical doit être respecté pour le bien de toutes les parties », peut-on lire dans ledit communiqué. Après le cas Ousmane Dembélé lors du rassemblement de septembre, le torchon brûle à nouveau entre le Paris Saint-Germain et la Fédération Française de Football.