OM : De Zerbi récupère un buteur inattendu avant Lens

Avant le coup d’envoi du match RC Lens-OM, Roberto De Zerbi enregistre un retour inattendu. Neal Maupay a repris l’entraînement avec le groupe phocéen.

OM : De Zerbi surprend, Neal Maupay de retour à l’entraînement

Roberto De Zerbi ne compte pas vraiment sur lui. Arrivé en prêt à l’été 2024, Neal Maupay a rempli son rôle de second couteau la saison précédente. Il a été auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 22 matchs de Ligue 1. Ses performances n’ont pas entièrement convaincu la direction de l’OM pour une deuxième saison.

Et même si son option d’achat de 4,5 millions d’euros a été levée, les nouvelles arrivées à Marseille ont scellé son sort. Neal Maupay a visiblement perdu toute chance de jouer sous le maillot phocéen. Il est systématiquement écarté du groupe, n’ayant disputé aucune rencontre cette saison. Son statut d’indésirable devient flagrant.

Neal Maupay n’est même plus convoqué les jours de match, invité aux réunions d’équipe. Son absence à l’entraînement la veille de la défaite contre le Sporting (2-1) en Ligue des Champions avait accentué cette impression. Mais à la surprise générale, le joueur de 29 fait son retour.

La blessure d’Amine Gouiri rebat les cartes

La Minute OM le confirme, Neal Maupay a participé à la séance d’entraînement ce vendredi. Le Franco-argentin a effectué des échauffements et des tours de terrain avec le reste du groupe. Ce retour remet en question sa situation à l’Olympique de Marseille.

Il reste à voir si l’ancien buteur d’Everton sera inclus dans le groupe retenu par De Zerbi pour affronter ce samedi le RC Lens. La blessure d’Amine Gouiri pourrait créer une opportunité inespérée pour le joueur mis à l’écart depuis l’entame de l’exercice en cours.