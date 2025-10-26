SRFC – OGC Nice : Le groupe de Beye pour sauver son poste !

Alors qu’un mauvais résultat pourrait sceller son sort sur le banc du SRFC (Stade Rennais FC), Habib Beye a dévoilé son groupe pour le choc de Ligue 1 contre l’OGC Nice, ce dimanche à 17h15.

SRFC : Habib Beye convoque 21 joueurs pour affronter l’OGC Nice

Ce dimanche après-midi, au Roazhon Park, Habib Beye va tenter de sauver son poste face à l’OGC Nice, dans le cadre de la neuvième journée de Ligue 1. Pour cette affiche face aux Aiglons, l’entraîneur du club breton a fait appel à un groupe de vingt-et-un joueurs. Absents le week-end dernier face à l’AJ Auxerre (2-2) pour cause de blessures, Przemyslaw Frankowski et Glen Kamara sont de retour.

Lisez aussi : Stade Rennais : Habib Beye lâche une grosse annonce sur son avenir

À voir

FC Barcelone : Lamine Yamal provoque encore le Real Madrid !

Pour beaucoup d’observateurs, Habib Beye vit ses premières turbulences à Rennes. Avec cinq matchs nuls lors des 6 derniers matchs (Auxerre, Le Havre, Lens, Nantes, Angers), le Stade Rennais s’enlise à la 9e place et perd du crédit. Malgré un effectif XXL et un projet ambitieux, les Rouge et Noir n’avancent plus. Le président Guillaume Cerutti aurait mal digéré le nul contre Auxerre, et déjà, les noms de Thiago Motta et Philippe Clément circulent.

« Le match de dimanche sera décisif pour le Stade Rennais. Des joueurs étaient censés vouloir couper la tête de Beye, mais ils l’ont finalement sauvé face à Auxerre. Si tu ne gagnes pas contre ce Nice-là, il faudra songer à trouver quelqu’un d’autre », estime Jérôme Rothen sur RMC Sport.

Lisez aussi : Stade Rennais : Habib Beye fait une promesse au SRFC !

À voir

Mercato : L’OL prépare un transfert historique cet hiver !

Autant dire que, comme lors des derniers matchs, la pression sera totale pour Habib Beye. Les supporters rennais, qui commencent eux aussi à perdre patience, n’attendent en tout cas rien d’autre qu’une victoire de leur équipe contre le Gym ce dimanche. Une chose est en tout cas certaine, en cas de défaite sur les coups de 19 heures, l’avenir d’Habib Beye ne tiendrait plus qu’à un fil.

Les 21 de Habib Beye pour affronter l’OGC Nice

Gardiens : Belazzoug, Samba, Silistrie

Défenseurs : Frankowski, Rouault, Jacquet, Aït Boudlal, Brassier, Seidu, Merlin, Nagida

Milieux : Kamara, Rongier, Camara, Cissé, Fofana, Blas

À voir

PSG: Après Brest, une annonce-choc tombe pour Achraf Hakimi

Attaquants : Embolo, Lepaul, Meïté, Al-Tamari.