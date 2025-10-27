INFO Choc : L’OM et le Real Madrid liés par un accord secret

Alors qu’une arrivée d’Endrick à l’OM est sur tous les lèvres, c’est une autre star du Real Madrid qui devrait débarquer en janvier. Un accord aurait conclu pour un prêt de Dani Ceballos.

Mercato OM : Le Real Madrid dit oui pour Dani Ceballos

L’Olympique de Marseille sort d’une semaine désastreuse. Après la défaite contre le Sporting Portugal en Ligue de champions, les hommes de Roberto De Zerbi ont essuyé un autre revers ce samedi à Lens (2-1). Zéro point en deux rencontres, l’OM devra vite se ressaisir. En attendant, sa direction planche déjà en coulisse sur le prochain mercato.

Lire aussi : Mercato OM : L’annonce choc de Dani Ceballos au Real !

À voir

L’ASSE tremble : Une lourde sanction de la LFP plane !

Le nom d’Endrick, en difficulté au Real Madrid, revient sans cesse dans le collimateur des Phocéens. Sachant que l’attaquant brésilien est cette fois-ci déterminé à quitter le navire madrilène en prêt sans option d’achat. Ses conditions ont renforcé l’intérêt de l’OM à son égard. Mais avant Endrick, c’est une autre star du Real Madrid qui se rapproche de Marseille.

Il est question de Dani Ceballos. Le média Fichajes le confirme, les Madrilènes sont d’accord pour un prêt du joueur 29 ans avec obligation d’achat. L’OM devrait débourser environ 8 millions d’euros pour son transfert. Le Real Madrid, de son côté, conserverait de 5% sur une future revente.

Un milieu surchargé par les retours de Camavinga et de Bellingham

Ce deal est facilité par la volonté de Merengues de dégraisser un entrejeu, surchargé par les retours de blessure d’Eduardo Camavinga et de Jude Bellingham. Ceux-ci étaient titulaires dimanche lors du Clasico remporté face au Barça (2-1). Tandis que Dani Ceballos est resté sur le banc de touche.

Lire aussi : Mercato OM : Dani Ceballos arrive, son contrat fuite !

À voir

Mercato Real Madrid : Endrick tranche entre le PSG et l’OM !

Le milieu de terrain espagnol a été titularisé à trois reprises en 7 matchs cette saison. Conscient qu’il lui sera difficile d’inverser sa situation, l’international espagnol serait finalement disposer à rejoindre l’OM. Son objectif : bénéficier de temps de jeu ailleurs afin d’être convoqué avec la Roja pour la Coupe du monde 2026. Les négociations entre les différentes vont certainement s’intensifier dans les jours à venir.