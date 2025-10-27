OM : Crise dans le vestiaire, Rio Mavuba vide son sac !

Après avoir tutoyé les sommets de la Ligue 1, l’OM retombe dans ses travers avec deux défaites consécutives. Ces revers laissent présager une mini-crise en interne ? Rio Mavuba apporte un éclairage plus mesuré.

OM : Rio Mavuba dénonce un problème mental et physique

L’Olympique de Marseille sort d’une semaine extrêmement difficile. Les hommes de Roberto De Zerbi ont enchaîné deux défaites consécutives sur le même score (2-1). D’abord face au Sporting mercredi en Ligue des Champions, puis contre le RC Lens en championnat ce samedi.

Ces revers ont coûté cher à l’OM. Son rival parisien a récupéré son fauteuil de leader. Les Lensois se sont positionnés à la deuxième place de Ligue 1. Tandis que les Phocéens ont chuté à la 3e place. Ce double revers consécutifs a immédiatement placé De Zerbi sous le feu des critiques.

Sa gestion et certains de ses choix tactiques sont de plus en plus remis en cause. Mais Rio Mavuba refuse de céder à l’inquiétude. L’ancien milieu de terrain devenu consultant pour Téléfoot reconnait que cette semaine a été « mauvaise semaine » pour l’OM. Pour autant, il explique que l’équipe marseillaise a démontré d’excellentes qualités depuis le début de la saison.

Cette mauvaise passe est « temporaire »

Le problème, selon lui, n’est pas structurel. Il se manifeste par des failles mentales ou physiques dans le vestiaire. Surtout que l’OM a mené au score à deux reprises sans pouvoir conserver l’avantage. Rio Mavuba pointe donc du doigt un « petit relâchement » général. « Je vois quand même un petit relâchement après les buts. Que ce soit même le coach », a-t-il déclaré.

Ce relâchement semble affecter le vestiaire, à l’image de Benjamin Pavard fautif lors du match contre le RC Lens. Rio Mavuba a tout de même confiance en cet OM. Selon lui, la qualité du groupe est suffisante pour rapidement surmonter cette mauvaise passe « temporaire ». L’OM devra toutefois vite se ressaisir Cela passe par une victoire ce mercredi soir face à Angers.