Cette 11e journée de Ligue 1 a livré fortunes diverses pour le PSG, qui continue sa course en tête. L’OM reste accroché à sa 2e place, quand le Stade Rennais se relance enfin pendant que le FC Nantes coule.

Ligue 1 : le PSG intouchable, l’OM résiste, le Stade Rennais renaît et Nantes sombre

La dernière journée de Ligue 1 a été bonne pour l’OM, le Stade Rennais, le Paris FC, Lille OSC, le FC Metz et le RC Lens. Tous ces clubs de l’élite du football français ont arraché de précieuses victoires.

Le SRFC retrouve la flamme, Paris s’envole, l’OM s’accroche et le FC Nantes s’enfonce

En effet, le Paris Saint-Germain a repris depuis quelques journées la première place de Ligue 1. Le géant du foot français, profitant d’un relâchement de l’Olympique de Marseille qui semblait lui tenir tête, a repris les commandes grâce à sa victoire 0-2 sur le terrain du Stade Brestois, quand l’OM tombait cette même journée face au RC Lens 2-1.

Le club phocéen aurait pu profiter du match nul des Parisiens lors de la 10e journée face au FC Lorient 1-1, mais avait également été tenu en échec par le SCO Angers. Le PSG a repris les commandes en battant l’OGC Nice, mais grâce à sa victoire 0-1 contre l’AJ Auxerre, l’équipe phocéenne reste accrochée dans cette course à la première place face à un petit écart de 2 points (24 pts pour le PSG contre 22 pts pour Marseille).

Lors de cette même journée, l’AS Monaco, qui postulait aux deux premières places, s’est fait piéger par le Paris FC, victorieux 0-1. Les Monégasques reculent au classement en chutant à la 5e position après Lille OSC, vainqueur 1-0 d’Angers.

Au Stade Rennais, les résultats reviennent quand les tensions s’apaisent

La bonne opération de la semaine revient au Stade Rennais et à son entraîneur Habib Beye. Le technicien des Rouge et Noir se donne un peu plus de sursis après avoir été longtemps dans l’œil du cyclone. Il a arraché une solide victoire face au RC Strasbourg 4-1. L’étincelle tant recherchée par les Bretons depuis la 4e journée de Ligue 1 face à l’Olympique Lyonnais 3-1 vient enfin de se produire.

Le SRFC sort enfin de sa mauvaise série de 6 matchs sans la moindre victoire. Son solide succès 4-1 contre Strasbourg montre qu’avec une ambiance améliorée entre le coach et les joueurs, le jeu peut s’exprimer de belle manière.

Mousa Al Tamari, Abdelhamid Aït Boudlal, Valentin Rongier, Kader Meïté placent le Stade Rennais en tête de l'équipe type de la 11e journée de Ligue 1

L’ambiance dans le vestiaire du club de foot de Rennes impactait ses résultats. Le choix de l’entraîneur Habib Beye de calmer le jeu avec Seko Fofana et Ludovic Blas donne un bon résultat, signe qu’il ne manque rien de trop grand pour permettre à Rennes de briller.

Les deux joueurs écartés pour le déplacement à Toulouse étaient présents face au RC Strasbourg, une équipe pourtant plus difficile à jouer mais que Rennes a laminé. Et la large victoire 4-1 engrangée sonne comme une prime à la cohésion du groupe.

RC Lens brille brille et remonte

Toulouse FC, auteur d’un match nul contre le Stade Rennais lors de la 10e journée, continue de reculer avec son match nul 0-0 au Havre. Pendant ce temps, le RC Lens brille de tout son or en punissant sévèrement le FC Lorient 3-0, la plus large victoire de cette 11e journée, puisqu’il n’a encaissé aucun but, contrairement au Stade Rennais, qui en a mis 4, mais en prenant 1 des Strasbourgeois.

Le RC Lens est clairement remonté en ambition cette saison, puisqu’il figure dans le top 3 après l’OM, le deuxième, à qui il passe ainsi un message par la pression du même nombre de points (22 pts).

Rien ne va plus pour le FC Nantes, qui a encore pris l’eau sur son propre terrain du stade de La Beaujoire 0-2 face à l’ancien dernier du classement, le FC Metz, qui a gagné une place sur l’AJ Auxerre. Désormais à 1 point de la zone rouge, comme le FC Lorient, Nantes n’a déjà plus d’autre choix que de réagir lors de ses prochains matchs afin d’éviter l’enlisement.

KO technique pour le Stade Brestois

Lyon n’a pas pu profiter du mauvais résultat de l’AS Monaco pour rejoindre Lens. Il a fait un match nul (0-0) préjudiciable contre le Stade Brestois, qui se retrouve lui aussi dans le dur avec une 13e place, très loin de ses incroyables performances de la saison 2023-2024 qui lui avaient permis de se qualifier en Ligue des champions.

Le plus grand gagnant de la journée reste donc le Stade Rennais, qui bascule grâce à son succès dans la première partie du tableau, précisément à la 10e place.

