OM : Un nouveau Deschamps à Marseille, voici la preuve !

L’OM est revenu à la 2e place de Ligue 1 grâce à son succès contre Auxerre. Roberto De Zerbi s’est lui aussi rapproché d’un record de Didier Deschamps à Marseille.

OM : Un succès au goût de record pour Roberto De Zerbi

Roberto De Zerbi a retrouvé le sourire ! L’Olympique de Marseille est revenu d’Auxerre avec la victoire (1-0). Ce succès échappait à son équipe depuis trois matchs consécutifs. Cette mauvaise passe est enfin terminée ! Ce succès redonne confiance au vestiaire de l’OM.

« Nous sortions de deux défaites et d’un nul contre Angers (…) En plus, nous avions lourdement perdu ici l’an passé, 3-0. Nous voulions vraiment ces trois points », déclarait l’entraîneur italien de l’OM. Mais au-delà du résultat, cette victoire de l’OM revêt une dimension symbolique pour lui.

L’héritier de Didier Deschamps à l’Olympique de Marseille

StatsDuFoot le confirme, De Zerbi a remporté 29 victoires sur ses 50 matchs disputés à la tête de l’OM. Le coach italien se rapproche ainsi d’un certain Didier Deschamps en 2010. L’actuel sélectionneur de l’Équipe de France affichait 30 succès sur la même période.

Cette comparaison illustre le travail remarquable de De Zerbi sur le banc phocéen. Son OM s’est relancé dans la course au titre. Les Olympiens occupent à présent la deuxième place de Ligue 1 à deux points du leader parisien. Ils sont retrouvé la confiance et tenteront de battre l’Atalanta Bergame mercredi prochain en Ligue des champions.

