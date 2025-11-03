OM-Atalanta : Bonne nouvelle, De Zerbi récupère du lourd !

L’OM tentera de battre ce mercredi l’Atalanta Bergame en Ligue des champions. Roberto De Zerbi pourra même compter sur plusieurs renforts pour ce choc à domicile.

OM : De Zerbi soulagé, des renforts arrivent !

L’Olympique de Marseille a enfin renoué avec le succès, s’imposant ce samedi à Auxerre (1-0). Ce succès met un terme à une série de trois matchs sans victoires. Et même si sa prestation n’a pas vraiment convaincu, ce succès est important pour le moral des troupes. Sachant que Roberto De Zerbi devait composer avec une liste impressionnante de blessés.

Sept joueurs manquaient à l’appel, ce qui a sérieusement compliqué ses plans. Le constat est clair : l’enchainement des matchs commence visiblement a pesé sur l’organisme des Olympiens. Mais l’entraîneur de l’OM peut pousser un ouf de soulagement. Il pourra compter sur plusieurs renforts pour le match de mercredi contre l’Atalanta Bergame.

La Provence confirme cette tendance, annonçant que le défenseur Nayef Aguerd sera le renfort le plus notable. Absent à Auxerre, le Marocain devrait finalement ternir son poste contre Atalanta. Bilal Nadir, victime d’un malaise attribué à de la déshydratation, devrait également être opérationnel. Timothy Weah et Leonardo Balerdi sont aussi attendus dans le groupe de l’OM.

Son souhait devrait s’accomplir

De Zerbi avait d’ailleurs exprimé son souhait de disposer de l’intégralité de ses forces vives pour la réception de La Dea. Ce vœu devrait s’accomplir. « J’espère que ces prévisions seront justes, car j’aimerais disposer du plus grand nombre possible de joueurs pour préparer cette rencontre ».

Toutefois, les blessés de longues dates, comme Amine Gouiri, Facundo Medina et Geoffrey Kondogbia sont déjà forfaits. Même son de cloche pour Hamed Junior Traoré, dont la rechute prolonge sa durée d’indisponibilité.

