OM : Scandale après Auxerre, De Zerbi menacé de sanction ?

Roberto De Zerbi se retrouve au cœur d’une polémique après le choc Auxerre-OM. L’entraîneur italien aurait dérapé en fin de partie, s’exposant à de possibles sanctions.

L’OM gagne, De Zerbi déraille à Auxerre !

Roberto De Zerbi a connu des émotions contrastées ce samedi. Son OM est sorti d’une spirale négative de trois matchs sans victoire. Les Olympiens se sont imposés ce samedi à Auxerre (1-0). Ils réalisent ainsi une belle opération comptable.

L’Olympique de Marseille étant revenu à la 2e place du classement. Toutefois, les Olympiens ont livré une prestation insipide. Le contenu du match était décevant. De plus, De Zerbi se retrouve au centre d’une controverse.

À voir

FC Nantes : Luis Castro en danger ?

Lire aussi : OM-Atalanta : Bonne nouvelle, De Zerbi récupère du lourd !

L’entraîneur de l’OM n’avait pas hésité à exprimer sa frustration concernant l’expulsion d’Ulisses Garcia à la 65e minute. Il juge cette décision trop sévère. L’Italien a même insinué que des « choses bizarres » se produisaient lorsque son équipe joue au stade de l’Abbé-Deschamps.

Des insultes contre le public auxerrois

Le moment le plus controversé est survenu en fin de match. Très nerveux, De Zerbi a craqué sous la pression venue des tribunes. Il aurait insulté le public auxerrois en italien, comme l’indique La Provence. Cet écart de conduite risque de lui coûter cher. L’entraîneur de l’OM s’expose à de potentielles sanctions disciplinaires.

À l’issue du match, l’Italien a tenté de dédramatiser la situation avec une pointe d’humour. Il a plaisanté en disant ceci : « heureusement qu’on a gagné, sinon vous m’auriez fusillé ». Malgré ses tentatives pour éteindre la polémique, l’affaire pourrait rapidement être portée devant les instances. Cela obligerait la direction de l’OM à gérer un scandale extra-sportif.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

Coup de théâtre à l’OM : Jonathan David redevient une option

À voir

PSG Mercato : Luis Enrique gâche les plans du Real Madrid !

Mercato : l’OM déniche un buteur à 10 M€

OM : De Zerbi dépité après une rechute inquiétante