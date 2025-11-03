Mercato : L’OM va surprendre, la recrue de l’hiver trouvée !

Le mercato hivernal se prépare déjà du côté de l’OM. Le directeur sportif Medhi Benatia a même dépêché des émissaires en Turquie en vue de recruter un jeune milieu de terrain.

Mercato OM : Medhi Benatia envoie ses émissaires en Turquie

L’entrejeu de l’OM s’est métamorphosé cet été. Des cadres comme Adrien Rabiot, Valentin Rongier et Amine Harit, ont quitté le navire. Pour les remplacer, Matt O’Riley, Angel Gomes et Arthur Vermeeren sont venus renforcer ce secteur de jeu.

Toutefois, la direction de l’OM ne compte pas s’arrêter là. Elle réserve une surprise dans l’entrejeu. Les responsables marseillais ont en effet réactivé une piste en Turquie : il est question d’Ismail Yüksek. Le milieu de terrain de Fenerbahçe était déjà suivi par les Olympiens cet été, en vain. Cette tentative manquée n’a pas vraiment refroidi leurs ardeurs.

Bien au contraire, les dirigeants de l’OM comptent revenir à la charge dès cet hiver. Ceux-ci ont même entamé les premières manœuvres en vue d’une possible collaboration. Les médias turcs Sabah et Fotomac le confirment, une délégation marseillaise a assisté au derby entre Besiktas et Fenerbahce (2-3) samedi soir au Tupras Stadyumu.

Ismail Yüksek, un prix abordable pour l’Olympique de Marseille

Medhi Benatia aurait ainsi dépêché ses émissaires en vue de superviser Ismail Yüksek. Et ils n’ont pas été déçus. L’international turc a livré une belle prestation, marquant un but lors de ce derby. Son profil polyvalent – capable d’évoluer au milieu défensif et dans un rôle plus offensif – correspondrait aux besoins de Roberto De Zerbi.

Surtout que l’entraîneur de l’OM est confronté à plusieurs blessés dans ce secteur de jeu. Son arrivée pourrait permettre de combler l’absence de Hamed Junior Traoré, qui a rechuté. Ismail Yüksek est lié au Fenerbahçe jusqu’en 2028. Sa valeur est estimée à environ 11 millions d’euros, selon Transfermarkt. Un prix plus ou moins accessible à l’OM.

