Mercato OM : Benatia tente une recrue surprise au Barça !

La direction de l’OM travaille déjà sur le mercato d’hiver. Medhi Benatia aurait même réactivé la piste menant au talentueux milieu de terrain du Barça, Marc Casado.

Mercato OM : Medhi Benatia ne lâche pas Marc Casado

L’Olympique de Marseille fait face à un manque de créativité au milieu de terrain. Les récentes rencontres contre Angers (2-2) et Auxerre (0-1), ont mis en évidence cette faille. Sachant que des joueurs comme Arthur Vermeeren et Angel Gomes manquent d’impact dans les transitions offensives.

Face à cette situation, Roberto De Zerbi ambitionne de recruter un nouvel élément capable de casser les lignes. Un message bien compris par Mehdi Benatia. Le directeur sportif de l’OM est déj en quête du profil idéal pour ce poste. Les noms de Dani Ceballos (Real Madrid), Ismail Yüksek (Fenerbahçe) et Ismaël Saibari (PSV Eindhoven) figurent déjà dans le collimateur des Olympiens. Ceux-ci creusent aussi une piste du côté du FC Barcelone.

Le média Caught Offside indique en effet que l’OM n’a pas renoncé à Marc Casado du Barça. Âgé de 22 ans, l’international espagnol allie puissance, vision et justesse technique, un cocktail qui manque au cœur du jeu marseillais. Il était déjà dans le viseur de l’OM cet été, mais les négociations avaient échoué. La donne a légèrement changé.

Marc Casado annonce avoir rejoint l'agence de Jorge Mendes 🤝

pic.twitter.com/pdwCluiDmL — Barça News (@BarcaNewsFRA) November 4, 2025

Attention à la concurrence des Anglais

Moins utilisé par Hansi Flick en ce début de saison, Marc Casado pourrait être sensible à un nouveau projet lui garantissant plus de temps de jeu. L’OM, attentif, a donc réactivé ses réseaux pour sonder la faisabilité d’une telle opération. Toutefois, une rude concurrence se met en place autour de ce dossier.

Manchester United, Chelsea et Arsenal tenteraient aussi de l’attirer dans ses filets. Les Gunners de Mikel Arteta apprécient énormément le profil de Marc Casado. Ils seraient même prêts à formuler une offre pour s’attacher ses services dès cet hiver. Un montant d’environ 34 millions d’euros est évoqué. L’OM est donc prévenu : la bataille pour Marc Casado sera rude.

