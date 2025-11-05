Mercato OM : Le Real Madrid connait le prix de Robinio Vaz

La progression de Robinio Vaz à l’OM attire l’attention de plusieurs cadors européens, dont le Real Madrid. Les Merengues ont même déjà un aperçu sur le montant à débourser pour son transfert.

Mercato : Robinio Vaz brille à l’OM, le Real Madrid à l’affût

L’Olympique de Marseille tient entre ses mains une nouvelle pépite. Agé seulement de 18 ans, Robinio Vaz s’impose comme la révélation de cette première partie de saison à l’OM. Roberto De Zerbi a pleinement confiance en lui. Si bien que le coach italien évite de recruter un joker pour combler la longue absence d’Amine Gouiri.

Il mise tout sur l’éclosion de son jeune attaquant qui affiche une efficacité déconcertante devant le but adverse. Entré en jeu face à Angers (2-2), Robinio Vaz a démontré son impact en signant un doublé retentissant. Il est désormais à quatre buts et deux passes décisives en 10 apparitions.

Une telle progression attire naturellement l’attention de plusieurs cadors européens. Le Real Madrid suivrait notamment de très près son évolution. Mais la direction de l’OM ne compte céder son joyau aussi facilement. Les Merengues devront mettre la main à la poche.

Le prix de son transfert grimpe

Le prix pour s’attacher les services de Robinio Vaz est désormais connu. Le Centre International d’Étude du Sport (CIES) évalue sa valeur marchande à 15 millions d’euros. Ce montant donne une première indication au Real Madrid et aux autres prétendants s’ils souhaitent concrétiser leur intérêt.

Pour le moment, le jeune prodige marseillais reste concentré sur son aventure à Marseille, où son contrat expire en juin 2028. Il sera sans doute l’homme à surveiller de près pour la réception de l’Atalanta Bergame, ce mercredi soir en Ligue des Champions. L’avenir promet d’être radieux pour Robinio Vaz.

