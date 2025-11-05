Ce mercredi, l’affiche OM – Atalanta en Ligue des champions est le match à ne pas manquer. Avant de livrer la composition attendue pour cette rencontre qui s’annonce épique, découvrez la chaîne TV qui diffusera le match ainsi que l’heure d’entame.

OM – Atalanta : la chaîne Tv pour suivre le match

L’Atalanta Bergame vient défier l’Olympique de Marseille sur ses terres du Stade Vélodrome ce mercredi 5 novembre. Ce match, annoncé pour 21h00, sera diffusé par Canal+ en France. Ce match arrive au bon moment pour l’Olympique de Marseille, qui a engrangé de la confiance grâce à son succès du week-end passé face à l’AJ Auxerre (0-1).

À l’inverse, le club italien ne va pas du tout bien. Il est sur une mauvaise série de six matchs sans la moindre victoire, ce qui le fait figurer à la 11ᵉ place au classement de Serie A. Avec une équipe marseillaise qui alterne victoires démonstratives face au Havre (6-1), mais aussi défaites face au Sporting et au RC Lens (2-1 et 2-1), le nul 2-2 contre Angers SCO a permis de stopper l’hémorragie avant la percée contre l’AJA (0-1).

Les joueurs de De Zerbi comptent en profiter

Mais sur ce match, les joueurs de Roberto De Zerbi savent qu’ils tiennent une opportunité de faire un résultat face à l’Atalanta Bergame. Si neuf joueurs manquent toujours à l’appel, dont Timothy Weah, Leonardo Balerdi, Amine Gouiri ou encore Facundo Medina, le coach peut compter sur Benjamin Pavard et Egan-Riley pour tenir la défense.

Pour ce match de l’OM face à l’Atalanta, De Zerbi peut aussi compter sur la présence de Garcia et Murillo sur les côtés. Dans le milieu de terrain, Vermeeren pourrait briller aux côtés d’Højbjerg et O’Riley. Le trio offensif pourrait, lui, être plus prévisible avec Aubameyang en pointe, accompagné de Paixao à gauche et Mason Greenwood à droite.

Avec cette équipe, De Zerbi voudra s’assurer d’une efficacité offensive incarnée par Greenwood, le dynamisme de Paixao, qui va être chargé d’aspirer une partie de la défense italienne sur son côté, et l’expérience d’Aubameyang. L’Anglais, meilleur buteur de l’OM cette saison avec sept buts, ne sera cependant pas négligé par la défense des Nerazzurri.

De Zerbi s’est d’ailleurs exprimé sur ce match de la journée en déclarant hier en conférence de presse :

« L’Orange Vélodrome est comme un miroir. Si on arrive en confiance et avec l’envie de se battre, le stade nous le rendra, les joueurs l’ont compris. Ils s’y sont habitués et je sens leur envie de jouer à la maison. »

La compo probable de l’OM

Attaquants : Greenwood, Aubameyang et Paixao.

Milieux : O’Riley, Vermeeren et Højbjerg.

Défenseurs : Benjamin Pavard, Egan-Riley, Murillo et Garcia.

Gardien : Rulli.

