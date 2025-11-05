OM-Atalanta : Surprise en défense, la compo De Zerbi tombe !

À quelques heures du choc OM-Atalanta en Ligue des champions, Roberto De Zerbi opère un choix stratégique. L’entraîneur marseillais a décidé d’intégrer un défenseur inattendu dans sa composition d’équipe.

OM-Atalanta : De Zerbi face à une hécatombe de blessures

Ayant renoué avec le succès samedi à Auxerre (1-0), l’Olympique de Marseille fait face à un autre défi de taille. L’OM accueille ce mercredi (21h) l’Atalanta Bergame en Ligue des Champions, avec un objectif non négociable. « C’est un match que nous devons absolument gagner », martelait Roberto De Zerbi en conférence de presse.

Les Olympiens sont actuellement 18es au classement. Ils doivent impérativement s’imposer face à la Dea pour relancer leurs chances de qualification. Cette mission promet d’être difficile. Surtout que De Zerbi est privé de 7 sept joueurs pour ce match.

OM : De Zerbi dévoile une surprise de taille avant Atalanta

Bilal Nadir, Timothy Weah ou encore Leonardo Balerdi ont récemment rejoint une infirmerie bien pleine. Ces absences forceront une nouvelle fois De Zerbi à bricoler. Mais l’entraîneur de l’OM enregistre un retour bienvenu en défense : Nayef Aguerd semble totalement remis de sa douleur à la hanche.

Nayef Aguerd aligné dans une défense à trois

L’international marocain a participé à la séance d’entraînement collective à la veille du choc OM-Atalanta. Et selon les indiscrétions de L’Equipe, Nayef Aguerd devrait démarrer cette rencontre de Ligue des Champions. Son retour permettra De Zerbi de remettre en place une défense à trois.

🚨 Nayef Aguerd devrait être TITULAIRE ce soir !



Geronimo Rulli sera dans les buts. Ils sera protégé par un trio défensif composé de Benjamin Pavard, CJ Egan-Riley et Nayef Aguerd lui-même. Amir Murillo et Ulisses Garcia occuperaient les flancs. Au milieu, le duo Pierre-Emile Hojbjerg et Arthur Vermeeren devrait être reconduit.

Le secteur offensif ne devrait pas subir de grands changements. Mason Greenwood, Igor Tudpr et Pierre-Emerick Aubameyang se chargeront de l’animation offensive.

La composition probable de l’Olympique de Marseille

Gardien : Rulli

Défenseurs : Pavard, Egan-Riley, Aguerd,

Milieu : Murillo, Hojbjerg, Vermeeren, Garcia

Attaquants : Greenwood, Paixao et Aubameyang

