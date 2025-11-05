OM : De Zerbi dévoile une surprise de taille avant Atalanta

Pour le match OM-Atalanta, Roberto De Zerbi a réussi un coup de maître inattendu. L’entraîneur marseillais a finalement retenu le défenseur Nayef Aguerd et plusieurs jeunes talents de la réserve.

OM : Coup de bluff de De Zerbi, Nayef Aguerd finalement retenu

L’Olympique de Marseille a un important défi à relever ce mercredi soir en Ligue des champions. Les Olympiens doivent battre l’Atalanta Bergame afin de relancer leurs chances de qualification. Roberto De Zerbi doit cependant composer avec une liste conséquente de blessés. Emerson Palmieri, Timothy Weah, Leonardo Balerdi et Bilal Nadir manquent à l’appel.

Le technicien italien a néanmoins créé la surprise en intégrant Nayef Aguerd dans son groupe de 21 joueurs retenus pour ce choc OM-Atalanta. La veille, l’Italien avait annoncé le forfait de son défenseur central en conférence de presse, un stratagème pour visiblement brouiller les pistes.

Le retour du Nayef Aguerd à l’entraînement collectif avait rapidement semé le doute. Et comme cela était pressenti, le Marocain est bien présent pour défier la Dea au stade Vélodrome. Son retour est une excellente nouvelle pour l’OM, qui récupère un pilier en défense. Reste à savoir si l’ancien Rennais sera en mesure de débuter ce choc européen.

Quoi qu’il en soit, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à convoquer de nombreux jeunes joueurs afin de compenser ces nombreuses blessures. Tadjidine Mmadi, Jelle van Neck, Darryl Bakola ou encore Ange Lago figurent sur cette liste.

La liste des 21 joueurs de l’Olympique de Marseille

Gardiens : De Lange, Rulli, van Neck

Défenseurs : Aguerd, Clement, Egan-Riley, Garcia, Murillo, Ouro, Pavard

Milieux : Bakola, Gomes, Hojbjerg, Mmadi, O’Riley, Vermeeren

Attaquants : Aubameyang, Greenwood, Lago, Paixão, Vaz

