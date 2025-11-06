ASSE : Annoncé sur le départ, Stassin brise le silence

Annoncé sur le départ, Lucas Stassin, attaquant de l’ASSE, est sorti du silence. Pas sur son avenir, mais plutôt sur la première partie de saison des Verts.

ASSE : Stassin évoque une bonne ambiance dans le vestiaire

Très convoité durant le dernier mercato d’été, Lucas Stassin a été bloqué par la Direction de l’ASSE. Toutes les propositions pour le buteur, dont certaines étaient assez importantes, ont été refusées. Mais à l’approche du mercato d’hiver, il est encore annoncé sur le départ, notamment en Angleterre. Dernier de la Premier League, Wolverhampton serait intéressé par les services de l’avant-centre Belge.

Interrogé par Radio Scoop, il ne s’est pas prononcé sur la rumeur concernant son avenir à Saint-Etienne. Lucas Stassin a évoqué l’ambiance dans le vestiaire stéphanois et la position actuelle de l’équipe au classement de la Ligue 2. « Il y a des bons et des moins bons moments, après un bon match, un moins mauvais match. C’est comme ça, on met la musique, de temps en temps, on fait la fête. ça reste entre nous, ce sont des moments qui renforcent l’équipe », a-t-il confié.

L’ASSE « est à sa place », selon le buteur des Verts

Auteur de 4 buts et 3 passes décisives en 12 matchs disputés en Ligue 2, le joueur de 21 ans estime que l’ASSE est sur la bonne voie vers son retour en Ligue 1. « Vu le début de saison que l’on propose, oui on est à notre place », a-t-il indiqué. « On a perdu des points sur des matchs importants, mais la saison est longue, on est à cinq points du premier. C’est correct, même si on veut toujours plus et on doit vouloir aller chercher plus », a poursuivi Lucas Stassin.

