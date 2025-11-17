Mercato OM : Un jeune talent proche de quitter Marseille !

À l’approche du mercato hivernal, un nouveau départ se profile à l’OM. Son jeune latéral droit Anis Doubal serait en discussions avancées avec l’Espérance de Tunis.

Le mercato sera agité à l’OM, Anis Doubal perd patience

L’Olympique de Marseille adopte une stratégie de plus en plus claire : miser sur de jeunes talents prometteurs. Cela se confirme avec la progression fulgurante de Robinio Vaz. L’attaquant de 18 ans profite de l’absence d’Amine Gouiri pour grappiller plus de temps de jeu.

Au point où la direction de l’OM a entamé des discussions en vue de prolonger son contrat. Cette prolongation sera une bonne manière de dissuader ses nombreux prétendants. Toutefois, la situation est différente pour d’autres Minots. En plus de Darryl Bakola, le jeune Anis Doubal se rapproche lui aussi d’un départ de l’OM.

À voir

ASSE : Stassin tacle sévèrement KSV et Saint-Etienne

Lire aussi : Mercato : L’OM lance une vaste campagne de prolongations

Le latéral gauche de 19 ans a participé à la dernière victoire de Marseille en Coupe Gambardella. Il n’a cependant jamais eu l’occasion de faire ses preuves en équipe A. Cette situation pourrait coûter cher à l’OM. Car selon les dernières informations d’Africa Foot, l’international U23 tunisien compte s’en aller dès cet hiver.

L’Espérance de Tunis en discussions avancées pour son transfert

Barré par une rude concurrence au sein de l’équipe de Roberto De Zerbi, Anis Doubal ne se fait plus d’illusion. La meilleure solution pour lui serait d’aller voir ailleurs avec une destination précise en tête. L’Espérance de Tunis serait déjà en discussions avancées pour le recruter.

Le club tunisien verrait en lui un jeune joueur à fort potentiel, capable de s’imposer durablement au poste d’arrière gauche. Surtout que le natif de Vitrolles est considéré comme l’une des plus belles promesses du pays. Reste à savoir si l’OM acceptera de céder son jeune talent dont le contrat expire en juin prochain. Les négociations se poursuivent.

Lire la suite sur l’Olympique de Marseille :

Mercato OM : Geronimo Rulli s’installe, le gros coup annoncé !

À voir

Mercato : Le PSG relance Julian Alvarez, son prix dévoilé

Mercato OM : Benatia négocie un deal à 10 M€ en Italie !

Mercato OM : Un départ surprise fait encore parler !