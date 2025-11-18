Mercato : Rodrygo au PSG cet hiver ? L’offre du Qatar fuite

Le PSG prépare un mercato d’hiver agité afin d’offrir plus d’options à Luis Enrique, surtout dans le secteur offensif. Susceptible de quitter le Real Madrid, Rodrygo pourrait ainsi débarquer en France dans les semaines à venir. L’offre du Qatar serait déjà dans les tuyaux.

Mercato PSG : Luis Enrique apprécie le profil de Rodrygo

Selon plusieurs médias, dont PSG Inside Actus et Foot Mercato, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un mercato hivernal musclé avec notamment trois postes à renforcer en urgence : un défenseur, un milieu de terrain expérimenté et un attaquant polyvalent.

Luis Enrique et Luis Campos envisageraient sérieusement de lancer un plan express pour muscler un effectif à bout de souffle et relancer la dynamique avant les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Entre ambitions européennes et effectif décimé avec les nombreuses blessures de ces dernières semaines, le PSG vise un gros coup en attaque et Rodrygo pourrait être la grosse surprise de ce mercato qui s’annonce à grands pas.

À voir

Procès du PSG contre Kylian Mbappé, le Real enfonce le joueur

Lisez aussi : Mercato PSG : La voie presque libre pour Rodrygo cet hiver ?

Malgré les bons résultats de Xabi Alonso, l’international brésilien n’est pas satisfait de son temps de jeu sous les ordres de l’entraîneur espagnol. En effet, à quelques mois de la Coupe du Monde 2026, Rodrygo veut changer d’air pour retrouver de la régularité dans un autre club, où il retrouvera la pleine confiance d’un coach qui lui permettra d’avoir toutes ses chances d’être convoqué par Carlo Ancelotti.

Une situation parfaite pour le Paris SG qui cherche un attaquant supplémentaire pour la suite de la saison. Surtout que Luis Enrique considère que Rodrygo, contrairement à Vinicius Junior par exemple, est un joueur capable de s’intégrer facilement dans le collectif parisien.

Le Paris SG prêt à mettre 70M€ pour Rodrygo

Après Endrick, fortement pressenti à l’Olympique Lyonnais en prêt, Rodrygo pourrait lui aussi quitter les rangs du Real Madrid lors du mercato d’hiver à venir. Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé l’été passé, l’ancien joueur de Santos a vu son temps de jeu s’évaporer au fil des semaines et le Paris Saint-Germain voudrait profiter de la situation pour recruter le joueur de 24 ans.

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Fabrizio Ravanelli s’en va !

Lisez aussi : Mercato : Le PSG lance une offensive explosive pour Rodrygo

D’après les informations de Don Balon, pour convaincre Florentino Pérez et les décideurs madrilènes, le Paris SG pourrait proposer un chèque de 50 millions d’euros plus 20 millions d’euros de bonus potentiels, soit un total de 70 millions d’euros. Toujours selon la même source, si Luis Campos ne parvient pas à conclure cette opération cet hiver, un transfert lors du prochain mercato estival n’est clairement pas à exclure. Affaire à suivre…

Lire aussi sur Rodrygo :

Mercato PSG : Real, le futur club de Rodrygo se précise

Transfert-choc : Rodrygo au PSG pour 50M€ ? Le Real dit oui

À voir

ASSE : La préparation du match contre l’AS Nancy perturbée

Mercato: Rodrygo quitte le Real, signature expresse au PSG ?