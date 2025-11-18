Procès du PSG contre Kylian Mbappé, le Real enfonce le joueur

Le PSG est devant les Prud’hommes avec Kylian Mbappé qui lui réclamait des salaires et primes impayés. Avec les demandes du club de la capitale, les choses sermonnent contre le joueur et le Real n’arrange rien.

PSG : La sortie du Real Madrid qui pourrait condamner Mbappé

Kylian Mbappé et le PSG sont aujourd’hui devant les juridictions où l’attaquant de l’équipe de France compte récupérer plusieurs millions d’euros. En effet, le joueur estime ne pas avoir été payé de ses primes et une partie de salaire et exige donc du club de la capitale une régularisation des choses.

Sauf que Kylian Mbappé, prolongé d’une année à la fin de son contrat, avait miroité à ses dirigeants la poursuite de sa carrière sous leurs couleurs. Cette promesse a poussé le Paris Saint-Germain à refuser toutes les offres pour un transfert du buteur sur lequel il aurait pu récupérer entre 180 millions d’euros et 200 millions d’euros.

Le contrat Mbappé – Real Madrid, une preuve pour Paris

À la grande surprise, le joueur a annoncé son intention d’arrêter l’aventure avec le club. Forcément mis au pied du mur, le club de la capitale n’a pu vendre le joueur à temps. Cela permit à Kylian Mbappé, lors de son transfert au Real Madrid, de récupérer une prime à la signature pratiquement à la hauteur des sommes qu’aurait pu encaisser le PSG.

C’est cette tromperie qui conduit le Paris Saint-Germain à le poursuivre à son tour dans le but de récupérer le manque à gagner. Il faut noter qu’à son départ de l’AS Monaco pour le club parisien, Kylian Mbappé avait coûté 180 millions d’euros à Nasser Al-Khelaïfi, procéder par des manières trompeuses, notamment en donnant de faux espoirs au club pour empêcher son transfert, est la base de ce qui est reproché au joueur.

Le Real Madrid, dans un souci d’apporter son soutien à son joueur, a révélé avoir fait une offre pour un transfert Mbappé à hauteur de 200 millions d’euros. Dans les colonnes du média Defensa Central, Florentino Perez confirme cette proposition refoulée par le PSG.

Paris adossé au Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTJ)

Sauf que le Real Madrid, 6 mois avant la fin du contrat de Kylian Mbappé, n’avait pas l’autorisation de négocier un quelconque transfert avec le joueur. Le fait que celui-ci se retrouve sous ses couleurs est la preuve du non-respect de cette disposition de l’UEFA.

Le Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA (RSTJ dit ceci : « Un joueur professionnel est libre de conclure un contrat avec un autre club si son contrat avec son club actuel est arrivé à expiration ou doit expirer dans un délai de six mois. Tout contrat conclu en violation de cette disposition est soumis aux sanctions appropriées. »

Il faut noter que le PSG a fait les offres les plus attrayantes possibles au joueur pour empêcher son transfert, mais celui-ci s’y est opposé pour signer au Real. C’est aussi la preuve que Mbappé avait déjà un accord avec le club merengue en toute illégalité.

Ce non-respect des règles de l’UEFA peut donc jouer en faveur des réclamations du PSG, qui n’aurait raisonnablement pas refusé de transférer l’attaquant s’il avait été clairement informé par ce dernier de l’impossibilité de la signature d’un nouveau contrat au terme de celui de l’année supplémentaire.

Mbappé avait juste diffusé son communiqué annonçant son départ à la fin de la saison au tout dernier moment, alors qu’il avait promis aux dirigeants sont ouvertures à de nouvelles négociations. À partir de ce moment-là, le club de la capitale était dos au mur puisque le Real n’a plus retransmis de nouvelle offre convenable pour un transfert du joueur.

