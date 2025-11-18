Alerte à l’OM : Effrayante blessure pour De Zerbi avant Nice

Un nouveau coup dur frappe l’OM et son entraîneur Roberto De Zerbi. Le latéral droit Amir Murillo est rentré de sa sélection avec une blessure à la cuisse.

OM : De Zerbi sous pression, Amir Murillo rentre blessé

L’Olympique de Marseille est confronté à une nouvelle inquiétude. Plusieurs joueurs de Roberto De Zerbi ont déjà regagné la Provence en cette fin de trêve internationale. C’est notamment le cas de Pierre-Emerick Aubameyang. Geronimo Rulli, vainqueur avec l’Argentine, est également revenu à l’OM.

Mais le retour anticipé d’un défenseur suscite une grosse crainte à Marseille. Il est question d’Amir Murillo. Le latéral droit panaméen est rentré précipitamment à Marseille en raison d’une blessure à la cuisse, indique La Provence.

Ce souci physique l’avait empêché de passer de participer au premier match du Panama face au Guatemala (défaite 2-3). Amir Murillo ne devrait pas disputer la seconde rencontre des Panaméens contre le Salvador, prévue dans la nuit de mardi à mercredi. Il est rentré à l’OM et serait déjà pris en charge par le staff médical marseillais.

Incertain pour le déplacement à Nice

Le défenseur de 29 ans va certainement passer des examens supplémentaires afin d’être fixé sur la gravité de sa blessure. Sa participation au prochain match de l’OM face à l’OGC Nice est incertaine. C’est donc un coup dur pour De Zerbi déjà confronté à plusieurs blessures au sein de son groupe.

Le défenseur marocain Nayef Aguerd ne s’est pas encore de sa pubalgie. Tandis que les blessés de longue date, Facundo Medina et Amine Gouiri, sont certainement forfaits pour ce derby Nice-OM.

